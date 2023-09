Conor O’Malley no la está pasando bien. El niño de 13 años no solo tiene que encargarse de todos los quehaceres del hogar en apoyo a su madre enferma y enfrentarse a los matoncillos de su colegio, sino que cada noche tiene un visitante inusual en sus pesadillas. Lo que no quiere confesar el casi adolescente es que cada vez que el reloj marca las 12:07 a.m. “Un monstruo viene a verme”. Se trata de un viejo tejo con la peculiar habilidad de caminar y hablar, que se ha tomado la misión de contarle historias y buscarle sus verdades, incluso aquellas que no quiere confesarse a sí mismo.

Adaptada de la novela juvenil de Patrick Ness, esta obra dirigida por Nishme Súmar se estrena el 23 de septiembre en el Teatro Británico, dejándonos una tierna historia de pérdida y aprendizaje para toda la familia.

Es así que, para la directora de la obra, Nishme Súmar, la premisa fantasiosa puede ocultar en una primera vista una pieza teatral con una temática compleja, tratando cuestiones como el duelo, el hostigamiento escolar y el proceso de construcción de identidad por el que atraviesan los niños y los adolescentes. Adicionalmente, es una reivindicación del poder de las historias y la ficción, mostrando como estas pueden ser usadas no solo para entendernos los seres humanos, sino también para curar y como mecanismo de supervivencia.

Mario Cortijo, Marcello Rivera y Fiorella de Ferrari en "Un monstruo viene a verme". / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

“Esta obra me llegó justamente cuando estaba pensando estos temas, sobre todo después de atravesado una pandemia mundial donde tantas cosas se pusieron en tela de juicio”, señala la directora. “Cuestionamientos del por qué hago lo que hago, qué quiero hacer en adelante y cómo continuar viviendo tras un suceso colectivo tan traumático. ‘Un monstruo viene a verme’ fue casi como una respuesta a estas preguntas, como un salvavidas de la condición humana.”.

Con un elenco conformado por Mario Cortijo (Conor), Marcello Rivera (el monstruo), Ana Cecilia Natteri y Fiorella de Ferraria, esta puesta en escena está basada en la críticamente aclamada adaptación realizada por Sally Cookson y Adam Peck para el teatro en 2018 y no en su adaptación cinematográfica del 2016, dejando de lado los gráficos de computadora para sintetizar la historia a sus más puros elementos, con una escenografía y vestuario inteligentemente simplista que deja al espectador llenar los vacíos.

“Cuando leí la obra por primera vez sentí que me estaba adentrando en el mundo interno de Conor, observando la historia desde su punto de vista muy particular”, señaló. “Esa clave me llevó a imaginar este espacio limpio, casi un no lugar donde se dan todos los episodios de su vida y que también pueda reflejar sus estados emocionales.”

La obra presenta una escenografía simple, pero con un inspirado uso de telas para diferentes funciones como el representar las ramas del árbol/monstruo o los tormentos del propio Conor. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

En ese aspecto, está particularmente inspirado el uso de largas telas en la escenografía, sirviendo no solo para mecanismos para que los actores se movilicen, sino también el lienzo donde se pintan las ramas del árbol y hasta los lazos que atan a Conor con sus traumas.

El resultado es un lúdico y enternecedor viaje que toca de manera engañosamente simple temáticas complejas que todos hemos tenido que lidiar en los últimos años, un digno espectáculo para que el Teatro Británico cierre su ciclo del 2023.