No es raro encontrar a Emilia Drago en una competencia de marinera ni verla sumarse a un pasacalle al ritmo de caporales. Lejos de los sets de televisión y los reflectores del cine, la artista encuentra su pasión en la danza. Esa conexión íntima y constante con la danza folclórica peruana es la que ahora pone en primer plano con “Vívelo conmigo: danza, música y peruanidad”, un espectáculo que se presentará en tres únicas funciones en el Teatro NOS PUCP.

Esta vez no hay personaje que interpretar ni libreto que seguir. En escena, Drago se interpreta a sí misma. Lo hace con el cuerpo entero, guiada por el kusillo, la figura andina del bufón que la acompaña junto a más de 50 bailarines y 10 músicos en vivo. “Es contar mi historia de vida a través de la danza. Es hacerle caso a ese otro lado de mí que me reclama que el cuerpo sea quien hable”, dice la actriz.

La actriz y bailarina se mostró muy feliz de volvió a participar en la festividad de Punto, donde interpretó danzas como la Diablada y Caporales. (Foto: Paulo G. Silva) / paulo.g.silva

La presentación nace de la necesidad de Drago por mostrar la riqueza cultural del país. A partir de esa motivación, el montaje involucró una investigación paciente, el trabajo logístico de un equipo numeroso y un exigente proceso físico de ensayos. Sobre el escenario se presentarán coreografías tradicionales como la waca waca, la marinera, el tondero, los carnavales de Lamas y Cachimayo, los caporales, la diablada y otras danzas que recorren el mapa del Perú.

“El año pasado, cuando presenté la idea de hacer esta propuesta de baile folclórico, muchos me dijeron que estaba loca por volver a bailar. Que era impensable o imposible aventurarme en ese mundo artístico —recuerda Drago—. Pero ellos no sabían que esto viene desde hace muchos años atrás”.

Drago concursó en el programa de telerrealidad de baile El gran show conducido por Gisela Valcárcel , donde resultó ganadora tras tres meses de competencia. (Foto: Paulo G. Silva) / paulo.g.silva

Un cuerpo que recuerda

¿Por qué no siguió el camino de la danza desde el inicio? “Dejé de danzar de niña porque tuve un problema en la espalda. Desde muy joven sufrí de hernias y eso me cortó ese sueño”, explica la artista sobre la condición física que la alejo por muchos años de la danza.

“Luego, cuando empecé a trabajar, ya no quise retomarlo porque sentía que se burlarían de mí, que era algo solo de escolares —nos cuenta—. Ese sentimiento de vergüenza me marcó, así como el desconocimiento de cómo continuar con ese arte ya fuera del colegio”.

El espectáculo se presentará por únicas tres funciones el viernes 1 y sábado 2 de agosto a las 8:00 p. m. y domingo 3 de agosto a las 7:00 p. m. en el Teatro NOS PUCP. (Foto: Paulo G. Silva) / paulo.g.silva

Montar esta puesta en escena es también una forma de reconciliarse con aquella pasión que con el tiempo se fue desarrollando en paralelo. Para la artista, la danza no solo representa un arte que la acompaña desde niña, sino una expresión que se mantiene viva más allá de la etapa escolar o de la formación artística.

En esta oportunidad, la artista superó aquellas inquietudes y lo hace no solo como artista, sino también como madre. “Ellas también desarrollaron ese gusto por la danza. Me siento orgullosa de que ese sea mi legado hacia ellas. Tanto como artista como madre, me siento completa al seguir lo que me apasiona y que ellas vena que su madre puede hacerlo”, agrega.

A través del movimiento y la música, Emilia comparte los momentos clave de su vida marcados por la danza, un arte que la ha acompañado desde la infancia. (Foto: Paulo G. Silva) / paulo.g.silva

Aquellas esporádicas presentaciones de danza hoy se consolidan en un espectáculo mayor. Lejos de los días escolares, pero con la misma pasión, Drago se sube al escenario, se viste con un traje típico y baila, no para volver al pasado, sino para habitar plenamente el presente que construyó paso a paso.