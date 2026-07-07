00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Blackbird se presenta hasta el 9 de agosto en el Teatro de Lucía, bajo la dirección de Mikhail Page. (Foto: Daniel Bengoa)
Blackbird se presenta hasta el 9 de agosto en el Teatro de Lucía, bajo la dirección de Mikhail Page. (Foto: Daniel Bengoa)
Por Ángel Navarro Quevedo

En julio de 2003, una niña británica de 12 años desapareció de su casa para encontrarse en Francia con un exmarine estadounidense al que había conocido por Internet. El caso conmocionó al Reino Unido. La adolescente fue manipulada durante meses por un hombre que terminó condenado por secuestro y delitos sexuales. A partir de ese episodio, que impulsó cambios en la legislación británica, nació una de las obras más impactantes del teatro contemporáneo, “Blackbird”, que hasta el 9 de agosto se presentará en el Teatro de Lucía.

VIDEO RECOMENDADO

Cattone nos hace un tour por el teatro Marsano
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.