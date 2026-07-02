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Resumen

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Después de dos años lejos del teatro, Vanessa Terkes vuelve con “El deseo”, una obra concebida para incomodar, seducir y remover al mismo tiempo. La propuesta, que mezcla música en vivo, baile, humor e interacción con el público, la devuelve a los escenarios no solo por su despliegue, sino por la posibilidad de poner en escena preguntas que hoy también la interpelan.

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