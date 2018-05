Hay un antes y después de su carrera gracias a Vanessa, cuenta la bailarina Verónica Álvarez. Ponerse en la piel de la protagonista del musical "In the Heights", no solo le ha servido para impulsar su carrera como actriz, sino también explotar al máximo su talento en el Perú y en el extranjero.

Álvarez fue nominada en febrero a los Helen Hayes Awards, premios al circuito teatral en Washington donde se montó "In the Heights", musical que también protagonizó ella en Lima.

"Yo conozco 'In the Heights' en el 2007. La fui a ver más de una vez en Broadway y me identifiqué mucho con la obra: yo soy peruano-dominicana y siempre he tenido estos cuestionamientos de dónde vengo y de dónde soy. Esta obra se quedó en mi corazón", cuenta Verónica.

Aunque no ganó en la categoría de Mejor actriz, la puesta en escena dirigida por el puertorriqueño Luis Salgado en Washington ganó 9 premios de 11 categorías principales, entre ellas Mejor trabajo en elenco musical, Mejor dirección y Mejor musical.

Verónica Álvarez lució un vestido rojo de la diseñadora Alejandra Lulli en la premiación de los Helen Hayes (Foto: Verónica Álvarez)

"Lo más especial de esa obra es la familia, y la familia que hicimos allá se vio reflejado en la obra. Luis Salgado tiene mucho ángel para hacer que eso suceda. Él busca talento, pero también busca personas que pueden formar un gran equipo", comenta.

Elenco de "In the Heights" recibiendo uno de los premios de los Helen Hayes en Washington (Foto: Verónica Álvarez)

VEN BAILA, VERÓNICA

Los musicales no son para nada ajenos a Verónica Álvarez. De hecho, se inició a los 10 años en "La novicia rebelde", protagonizada por Denisse Dibós. Luego retomó los escenarios a los 22 años con otro musical, "Cabaret". Su romance con el baile no ha terminado, pero Verónica quiere salir de su zona de confort y seguir actuando.



"No solo quiero hacer teatro musical. Ya hice una película ('Me haces bien'), y tengo otra propuesta de cine. Quiero actuar más, porque me he desarrollado más en la danza durante 10 años. No me quita el sueño la televisión, pero sería interesante sí. Amo el teatro y son cosas distintas. Estuve a punto de participar en televisión un par de ocasiones, pero pienso que las cosas llegan cuando tengan que llegar. No me desespero. Esa es mi forma de vivir. Yo feliz igual de seguir creciendo como artista", añade.

La joven que se graduó en Administración de empresas asegura que nunca dejará de ser Vanessa, y espera más posibilidades para volver a meterse en el personaje. "¿Si podría cambiar algo de Vanessa? Que no sea tan lenta con Usnavi, se demoró un poquito en darle el primer beso (risas)".