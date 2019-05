"Vuelos: los sueños de Da Vinci", el asombroso mundo del hombre que quería llegar al cielo

Dueño de una curiosidad sin límites, Leonardo da Vinci se adentró en los secretos de casi todas las ciencias y artes que existieron durante su época. Desde la naturaleza hasta la ingeniería, pasando por la anatomía y la pintura, el genio renacentista acumuló durante sus 67 años toda una amalgama de conocimientos que solía anotar en sus famosos cuadernos.

Hubo, sin embargo, un anhelo que nunca pudo concretar: replicar en uno de sus artilugios el vuelo de las aves. Inspirada en esta obsesión que acompañó a Leonardo durante más de un tercio de su vida nace "Vuelos: los sueños de Da Vinci", espectáculo familiar de danza contemporánea creado por la compañía española Aracaladanza. Esta exitosa obra que ha paseado su inventiva por el mundo se presenta el 25 y 26 de mayo en el Gran Teatro Nacional.

Juego de poliedros, referencia a otra de los múltiples conocimientos de Leonardo.

Montaje onírico

Para Enrique Cabrera, director de Aracaladanza, Leonardo da Vinci es uno de "los personajes más fascinantes de la historia". Llevar a escena una obra que refleje su visionaria creatividad fue una tarea pendiente que por fin pudo concretar en diciembre del 2015, tras un año de arduo trabajo.

Enrique Cabrera, director y coreógrafo de Aracalandanza, compañía especializada en danza familiar que trae "Vuelos" a Lima.

Unos abanicos negros y gigantes que simulan la figura de un ave o quizá a un ser humano intentando lanzarse al cielo dan inicio a la obra. Pero "Vuelos" es mucho más que este sueño. "En esta obra me he apoderado de la obsesión de Da Vinci por volar de la misma forma que de otras cosas suyas", comenta Cabrera.

Guiño escénico a “La última cena” para aludir al tratado de buen comportamiento en la mesa escrito por Da Vinci.

Un par de escenas lo confirman. Danzantes bailando con espejos son un guiño a la costumbre del italiano de escribir al revés sus fórmulas y teorías para que nadie los copiase; el cuadro escénico que emula "La última cena" es, además de un episodio jocoso, una alusión al tratado de buen comportamiento sobre la mesa que escribió el multifacético Leonardo.

Ala para volar, invento con poleas tal como lo diseño Da Vinci. La presencia de solo uno de ellas en uno de los brazos delos bailarines refleja la imposibilidad del hombre de alzar vuelo.

Esta frase podría resumir el trabajo del también coreógrafo, "mi dramaturgia no es narrativa, no cuento historias ni creo personajes. Mis obras tienen que ver con la dramaturgia de los sueños. Lo que me interesa son las sensaciones que la obra crea en el espectador, que sea personal e intransferible".

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Gran Teatro Nacional. Dirección: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Horario: el 25 y 26 de mayo, 5:30 p.m. Entradas: Teleticket.