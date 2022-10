Ningún padre o madre que ame a sus hijos los dañaría deliberadamente en la crianza. Porque todos quieren lo mejor para ellos, ¿cierto? Esta es la duda que plantea a los asistentes el musical “Los Monstruos”, ampliamente laureado y versionado en varios países de Latinoamérica, que se reestrenará en Perú bajo la dirección de Fito Valles y Erika Villalobos y Miguel Álvarez en los roles protagónicos.

“Cuando el público peruano escucha la palabra ‘musical’, tiene la sensación de que será un show lleno de bailes y plumas, donde prevalece más la forma que el fondo. Pero este musical no solo tiene la intención de entretener, sino que tiene un mensaje poderoso y crudo”, afirma Villalobos, en conversación con El Comercio.

La escenografía refleja el mensaje que describe, pues carece de la parafernalia clásica de los musicales en el Perú y en cambio usa un escenario simplista, con una alusión a los juegos recreativos infantiles. El director lo describe como “una obra de teatro con canciones”, pues la música más que representar llamativamente una escena, sirve como un disipador de emociones contenidas, que se activa cuando las palabras ya no son suficientes.

La propuesta musical es realizada por la asociación Playbill, dedicada al desarrollo del teatro musical en el Perú. / Lenin Valencia Arroyo





La historia

La sigue a Claudio y Sandra, padres inexpertos que intentan equilibrar el cuidado de sus respectivos hijos y sus vidas profesionales. Entre gritos, castigos y manipulación emocional, socavan la mente de los niños, quienes, poco a poco, evidencian manifiestan las consecuencias de la negligente educación.

“Ella ama tanto a su hija que cree que las decisiones que toma son las mejores. Como profesional, se saca el lomo trabajando y no tiene tiempo para ver si efectivamente los hijos están bien”, comenta Villalobos sobre su personaje.

Como madre, la actriz detalla que su intención no es dar lecciones de crianza, sino cuestionar lo influyentes que pueden ser las decisiones de los padres en el desarrollo de los niños. “Entiendo que a veces, cuando no te obedecen, una pierde los papeles y quieres estampar a tus hijos; pero como padres, deberíamos estar más pendientes, no descuidarlos e indagar qué es lo que les sucede en el día a día”.

Por otro lado, el personaje de Álvarez, Claudio, simboliza a aquellos que se convierten en padres sin querer serlo y que dejaron atrás sus sueños para ejercer sus responsabilidades. “Es difícil lidiar con esa situación porque probablemente ese niño te recuerde todo el tiempo los planes que tuviste que dejar cuando buscaba una realización”, explica.

"Los Monstruos" se estrena en el Teatro Británico. La temporada va desde el 18 de octubre. / Lenin Valencia Arroyo

La culpa constante genera desidia en ambos padres, quienes emprenden una búsqueda por recuperar su propia individualidad [y sexualidad] hasta que un conflicto mayor entre sus hijos los obliga a volver a la realidad. “Los Monstruos”, sería una alusión directa hacia Claudio y Sandra, aunque sea difícil aceptarlo.

“Todos somos monstruos, desde nuestro lado como espectadores también, porque somos una sociedad que ha normalizado conductas abusivas, y eso es lo que denuncia la obra”, remarca Álvarez sobre el título del musical.

Finalmente, Villalobos extiende una invitación para el público general: “Los invitamos a todos a que vengan a partir del martes 18 de octubre, en el teatro Británico, para que disfruten de este proceso tan duro que y hermoso para nosotros que los va a mantener entretenidos, les hará reírse y cuestionarse mucho”.