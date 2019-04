Salud y belleza: pinceladas para este otoño

Las pasarelas de las semanas de la moda otoño-invierno en París, Londres y Nueva York dejaron más que propuestas de vestir. En estas vitrinas también se escriben las tendencias de maquillaje, que nos plantean experimentar con ellas para salir un poco de nuestra zona de confort. Aquí algunos aspectos.

ROSTRO LUMINOSOS

El 'make up no make up' (maquillaje sin maquillaje) es una tendencia que sigue vigente, según la artista del maquillaje Anelle Kaplivsky (Maybelline Perú). Con ella –asegura– se corrigen las imperfecciones de tal manera que el look termine siendo tan natural que parezca que no existe maquillaje.



Otra tendencia que entra fuerte en esta temporada es el 'glowy look', que genera un efecto húmedo y fresco en la piel. Ya pasó de moda la piel mate, ahora debe verse hidratada y luminosa. El iluminador es el protagonista de esta temporada, logrando dar luz a la piel, por ello se debe colocar en los puntos altos del rostro, como los pómulos, centro de la nariz, arco de cupido, barbilla y hueso de la ceja.

LABIOS ROJOS

Unos labios rojos nunca pasan de moda. Por eso, para esta facción, Kaplivsky recomienda los colores carmín, tonos rojos y sus derivados. Tal y como refiere la edición británica de 'Vogue', los make–up artists han centrado su atención en el efecto aterciopelado, con acabados ultramate y de larga duración, que resistan cualquier desafío, pero sin resecar la piel.

CEJAS DEFINIDAS

Para esta temporada el tratamiento de esta zona se centrará en aportar profundidad a la mirada, logrando mejorar la expresión de los ojos. Como indica Verónica Mendoza (Natura) en el sitio web Infobae.com, las cejas deben estar pobladas, definidas, bien peinadas y prolijas. La tendencia es darle forma: lograr que ellas sean el marco del rostro e ir armando un arco sobre el ojo que queden lo más natural posible.

SMOKEY EYES

Los 'ojos esfumados' representan el concepto de maquillaje universal; quedan bien en todos los tipos de piel y funcionan para todas las edades, según refiere Mendoza.

Para un look de día, lo importante es brindarle luminosidad a los ojos, tal y como señala Kaplivsky, colocando iluminador en el lagrimal y dar variaciones de brillo en el hueso de la ceja. En cuanto a sombras, los colores pasteles son una excelente idea. De igual manera, para un maquillaje de noche, ella propone los colores metálicos en tonos magenta, azul cobalto y dorado.

DELINEADO Y PESTAÑAS

Para esta parte del rostro, lo mejor es que no existe una restricción de color: los delineados de ojos pueden ser en negro o incluso hasta en tono morado. El secreto está en realizar el trazo en la línea de agua para intensificar la mirada. Kaplivsky propone los siguientes tips según el color de los ojos, y destaca la importancia del círculo cromático para determinar el look que queremos crear: para el día, son ideales para generar armonía los colores análogos a los ojos (si son marrones: naranja y dorado). Si se busca un look más bien intenso, usar los tonos complementarios (ojos azules: fucsia).