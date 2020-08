Después de encadenar aplazamientos, rumores de cancelación y cambios en su promoción, finalmente “Tenet”, la esperada cinta de Christopher Nolan, se proyectará desde este miércoles en los cines de aquellas partes del mundo donde sea posible. Pero además, definirá el camino a seguir en Hollywood.

La superproducción, que ha costado a Warner Bros. más de 200 millones de dólares, era la apuesta del estudio durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tras varias postergaciones de la fecha de su estreno, las circunstancias actuales la han convertido en la cinta que servirá para medir el éxito o el fracaso de toda la industria cinematográfica.

Con el peligro de ser postergada indefinidamente, “Tenet” decidió no traicionar a los cines y arriesgar su enorme inversión económica en un lanzamiento que solo será posible donde las condiciones lo permitan. Y con la posibilidad de que su plan cambie de un día para otro. El contrapunto a esta postura lo pone otro gigante de la industria, Disney, que tras encadenar los mismos aplazamientos para la nueva -y costosa- versión de “Mulan”, renunció a las salas y lanzará la producción por Internet a través de su plataforma Disney+.





DOS EXPERIMENTOS QUE MARCARÁN EL CAMINO A HOLLYWOOD

Hollywood seguirá con máxima atención las dos estrategias ante una crisis que ha debilitado aún más al reinado clásico de la industria, el de los cines y los grandes estudios ya tocados por la irrupción de las plataformas al estilo Netflix.

Si el estreno de “Tenet” resulta un éxito, o consigue salvar los cines, títulos que aguardan desde marzo podrían animarse a confirmar su presentación al mundo a través de la pantalla grande: “The King’s Man”, “Wonder Woman 1984”, “Black Widow”, “James Bond: No Time to Die”, “Dune”, “Top Gun 2”.





Pero si resulta un fracaso y termina generando pérdidas, la apuesta podría desanimar del todo a quienes se mantienen fieles las salas de exhibición y trasladase a Internet. Un punto de inflexión absoluto.

¿Imitarían entonces el modelo improvisado por Disney? Solo si “Mulan” consigue captar una audiencia suficiente y dispuesta a pagar los casi 30 dólares que costará su alquiler en “streaming”. Aunque si el movimiento tampoco sale bien, la industria audiovisual se verá en apuros para sacar rentabilidad a proyectos con presupuestos mastodónticos, pensados en un mundo anterior al coronavirus con cines a pleno rendimiento.





OTRAS CINTAS QUE YA SE ESTRENARON

El último fin de semana, el thriller “Unhinged”, con Russell Crowe como protagonista, lideró la taquilla en Estados Unidos en un fin de semana de reapertura parcial de los cines.

El portal especializado Box Office Mojo señaló que “Unhinged” se anotó 4,1 millones de dólares en el mercado “doméstico”, que en la jerga del sector agrupa los ingresos en la gran pantalla de EE.UU. y Canadá. Dirigido por Derrick Borte (“The Joneses”, 2009), y en cuyo elenco también aparecen Caren Pistorius, Gabriel Bateman y Jimmi Simpson, “Unhinged” narra la persecución a una familia por parte de un acosador (Crowe) tras una discusión de tráfico.





“Unhinged” se impuso con facilidad a “The SpongeBob Movie: Sponge On The Run”, que obtuvo 550.000 dólares en Canadá (a EE.UU. llegará directamente a través del mercado digital); y a la cinta independiente “Words on Bathroom Walls”, que consiguió 462.000 dólares.

En un contexto normal, los 4,1 millones de dólares de “Unhinged” no serían una gran recaudación (esta película de Solstice Studios ha costado 33 millones). Pero con solo alrededor de un tercio de los cines abiertos en el país, las salas todavía cerradas en mercados cruciales como California o Nueva York, el aforo restringido por razones de seguridad, el miedo que puedan tener los espectadores a volver al cine, y el limitado negocio a medio y largo plazo de los autocines, el resultado de “Unhinged” puede invitar al optimismo.

”Tenemos muchos escalones por subir, pero los primeros pasos son alentadores”, dijo Shari Hardison, la jefa de distribución de Solstice Studios, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

“Unhinged” basó toda su campaña publicitaria en erigirse como la primera película de importancia en estrenarse en un verano marcado por los continuos aplazamientos de los grandes lanzamientos de Hollywood, el renovado interés por los autocines, la irregular presencia de títulos “indies” y la reposición de cintas clásicas.





EL TURNO DE THE NEW MUTANTS

Con la referencia de “Unhinged”, la cinta de X-Men “The New Mutants” se estrenará en Estados Unidos este fin de semana. “Logramos estrenar la película que queríamos estrenar (...), pero ciertamente esa parte intermedia (entre el rodaje y el lanzamiento) fue una experiencia enormemente frustrante”, confesó a EFE el director Josh Boone.

No es para menos, ya que esta película acumuló tantas desgracias desde octubre de 2017, fecha en que terminó su rodaje. Entre ellas, percances relacionados a una serie aplazamientos, los rumores sobre el rodaje de nuevas escenas (desmentidos por Boone), el problemón añadido de la venta de Fox a Disney, el coronavirus de por medio, e incluso la posibilidad de que se saltara los cines para desembarcar directamente en las plataformas de “streaming”





Otra cinta que espera ser estrenada con acceso limitado esta semana en Estados Unidos es “Bill & Ted Face the Music”, la tercera película de la franquicia de Bill & Ted. La protagonizan: Keanu Reeves y Alex Winter.





El pasado 13 de agosto, AMC, la cadena de cines más grande de EE.UU. anunció la reapertura de sus cines, y lo hizo informando que quienes vayan solo tendrán que pagar 15 centavos para entrar. Para conmemorar su centenario, AMC ofreció “películas en 2020 a precios de 1920″ el día de la inauguración. Eso significa a 15 centavos la entrada.

AMC aclaró que está implementando nuevas medidas de seguridad y de salud para ayudar a mantener seguros a los espectadores y frenar la propagación del coronavirus. Eso incluye exigir que todos los asistentes usen mascarillas, reducir la capacidad de las salas y mejorar los sistemas de ventilación.

DATO

Tras su estreno escalonado en España, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia y Reino Unido, “Tenet” llegará parcialmente a las salas de cine de Estados Unidos el 3 de septiembre.