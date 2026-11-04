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El Teatro Municipal de Lima será esta noche el escenario de la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026
El Teatro Municipal de Lima será esta noche el escenario de la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026
/ Latin America's 50 Best Restaurants 2025
Por Ángel Navarro Quevedo

Lima amanece hoy como el centro de la gastronomía mundial. Y, durante la noche, el Teatro Municipal abrirá sus puertas a la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, la gala que revelará cuáles son los mejores restaurantes del planeta. En los 24 años de historia del premio, nunca había ocurrido en Sudamérica, y el escenario elegido es la capital peruana.

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