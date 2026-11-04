Lima amanece hoy como el centro de la gastronomía mundial. Y, durante la noche, el Teatro Municipal abrirá sus puertas a la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, la gala que revelará cuáles son los mejores restaurantes del planeta. En los 24 años de historia del premio, nunca había ocurrido en Sudamérica, y el escenario elegido es la capital peruana.

Lima no fue la primera opción

Sin embargo, Lima no estaba en los planes iniciales. La organización había anunciado primero que la edición 2026 se celebraría en Abu Dabi, y fue recién en julio cuando confirmó el cambio de sede. La ciudad, no obstante, ya se encuentra familiarizada con este tipo de encuentros, pues ya fue anfitriona de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013 y 2014, dos ediciones que ayudaron a consolidar su fama gastronómica en la región.

La cuenta regresiva empezó el lunes con un almuerzo de bienvenida para los invitados internacionales. Al día siguiente llegó el turno de 50 Best Talks, una jornada de debates sobre tendencias, negocios y hospitalidad. Entre una cita y otra, las 50 Best Signature Sessions pusieron a chefs de la lista a cocinar junto a talentos locales, en cenas que convirtieron a los restaurantes limeños en anfitriones de lujo.

Chefs de la lista cocinaron junto a talentos locales en las 50 Best Signature Sessions, cenas realizadas en restaurantes limeños durante la cuenta regresiva a la gala. / JACK COOPER

Un gran ganador

Con tantos invitados en la ciudad, la pregunta que todos se hacen es quién sucederá a Maido. El restaurante de Mitsuharu Tsumura fue proclamado el mejor del mundo en 2025, en Turín, y se convirtió en el segundo peruano en lograrlo en tres años, después de Central en 2023. Esta noche, en su propia casa, ingresará al grupo Best of the Best, que reúne a todos los números uno de la historia y cuyos miembros ya no pueden ser votados. Por eso, el primer lugar pasará necesariamente a manos de otro restaurante.

Para entonces, el ranking ya habrá dejado algunas pistas. El 21 de octubre se divulgaron los puestos del 51 al 100, y entre ellos apareció Mil, de Cusco, en el lugar 95. En cambio, no figuran Kjolle, Mérito ni Mayta, que en 2025 ocuparon los puestos 9, 26 y 39, respectivamente. Esa ausencia les deja abierta la posibilidad de seguir dentro de los 50 primeros, algo que se confirmará esta noche.

Mil, de Cusco, apareció en el puesto 95 de la lista ampliada divulgada el 21 de octubre. Kjolle, Mérito y Mayta, que en 2025 ocuparon los lugares 9, 26 y 39, no figuran en ese tramo y aún pueden estar entre los 50 primeros. / SYSTEM

Si el ranking de 2025 sirve de brújula, los nombres que suenan para el podio son los que lideraron esa lista. Asador Etxebarri, de España, fue segundo y Diverxo, también español, ocupó el cuarto lugar. El mexicano Quintonil figura entre los mejor posicionados. México, además, llegó fuerte a la lista ampliada, con cinco restaurantes entre el 51 y el 100: Alcalde, Hunnik, Arca, Rosetta y Fauna.

La noche, sin embargo, no se agota en el número uno. La gala también entregará distinciones como The World’s Best Female Chef, el Icon Award, The Sustainable Restaurant Award y One to Watch. Los puestos se irán revelando en orden descendente, del 50 al 1, así que el suspenso se mantendrá hasta el último momento, cuando se anuncie al gran ganador.

LEE TAMBIÉN: 50 platos peruanos para no peruanos

Detrás de esa agenda hay una maquinaria que se siente en la ciudad. Según PromPerú, la cita reúne a unos 1,200 chefs, periodistas, empresarios y creadores de contenido de más de 34 países, y dejará un movimiento económico inmediato de cerca de 2 millones de dólares en alojamiento, transporte, alimentación y entretenimiento. Lima juega de local esta vez, aunque eso no garantiza el resultado. En 2025, Sudamérica colocó ocho restaurantes entre los 50 primeros. Con Maido fuera de competencia, el ranking de esta noche dirá si la región consolida ese peso o si el título vuelve a cruzar el océano.