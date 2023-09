Algo más desagradable que un mal final es que de plano no exista ninguno. En el mundo de las series de streaming, es inevitable ver a menudo que nuestra serie favorita no logre cumplir con las expectativas de la plataforma y se encuentre con un abrupto final seguido por un comunicado a través de las redes sociales explicando los motivos tras la cancelación, que van desde bajos números de audiencia, costos de producción, recepción de la crítica o incluso diferencias creativas entre los showrunners. A esta larga lista de series se unió recientemente la polémica serie de HBO+ “The Idol”, una producción que no logró captar la atención del público, ni siquiera con un cliffhanger insertado al final. Aunque los fanáticos de esta serie lamentaron su cancelación, esta no es la primera ni la última serie que no consigue superar la barrera de la primera temporada.

"Dexter" se retira de Netflix el 12 de diciembre. (Foto: Netflix)

“Dexter: New Blood” (10 episodios)

Una de las primeras cancelaciones del año fue el reboot de la serie dirigida por el mismo showrunner de la original, Clyde Phillips (“Dexter”), que traería de regreso al asesino más carismático de la televisión en un nuevo pueblo. A pesar de la buena crítica, la serie de Showtime fue cancelada, pero se espera un futuro spin-off de la serie original donde se explore la juventud del protagonista.

"Willow" (Foto: Disney Plus)

“Willow” (8 episodios)

La serie que sirve como secuela de la película homónima dirigida por Ron Howard (“El Código da Vinci”) no logró cautivar a la audiencia que esperaba volver a ver las aventuras del pequeño mago interpretado por Warwick Davis, por lo que terminó en una corta primera temporada. Sin embargo, Disney+ asegura que volverá a intentar nuevas producciones en torno a ese mundo de fantasía.

Los protagonistas "1899". | Foto: Netflix

“1899″ (8 episodios)

Ni siquiera el impactante cliffhanger al final de la temporada fue suficiente para cumplir con las expectativas de Netflix para la serie dirigida por Baran Bo Odar y Jantje Friese (“Dark”), quienes tenían planeado un arco de tres temporadas repletas de misterios y preguntas que ahora quedarán sin respuesta.

“Ultrasecretos” (18 episodios)

A pesar de haber sido renovada para una segunda temporada, la serie de animación con humor adulto creada por Shion Takeuchi (“Gravity Falls”) fue otra de las cancelaciones abruptas que realizó Netflix a principios de este año debido a la falta de resultados favorables en audiencia.

John Winchester, Mary Campbell, Carlos Cervantez y Latika Desai serán algunos de los personajes centrales (Foto: Warner Bros. Television)

“Los Winchester” (13 episodios)

La serie precuela de la exitosa serie “Grimes” tampoco logró obtener una segunda temporada, a pesar de incorporar varios elementos que funcionaron en la serie original. Su cancelación se debió a una reestructuración en la programación de The CW, lo que finalmente obligó a HBO+ a darle un inesperado final.