Tres expresidentes bajo arresto y uno que habría preferido acabar con su vida antes que ir a prisión. Lo que parecería ser condimento de una desmesurada tragedia, en realidad son los entreactos de una escena política que todavía se mantiene lejos de alcanzar algún atisbo de orden.

Ilustración que acompañó en este Diario a la columna de Vergara que da título a la obra. (Créditos: Giovanni Tazza)

A pocos días de que los peruanos participemos en las elecciones congresales extraordinarias de este domingo, una nueva propuesta busca llevar a escena los contrastes de las resquebrajadas instituciones del país. Se trata de The Reading Show, encuentro literario performático en el que escritores leen su propia obra frente a una audiencia en vivo. Su primera edición se realizó en noviembre del 2018 y presentó a Gustavo Gorriti, Diego Salazar, Rosa Chávez Yacila y Joseph Zárate.

La sesión que se desarrollará mañana, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, tendrá como protagonista al politólogo Alberto Vergara, quien se encargará de la lectura escénica de “La república no llega sola”, obra que agrupa cuatro columnas suyas publicadas en El Comercio en los últimos años. “Pensamos en ponerle un poco de orden a ese carrusel desbocado que es nuestra política, con especial énfasis en lo que ha ocurrido desde el 2016. Incluirá también un mínimo de contexto y algunas explicaciones”, detalla.

—Una experiencia diferente—

Aunque reconoce no haber presenciado ninguna de las seis ediciones anteriores, a Alberto Vergara lo sedujo de inmediato la invitación hecha por los periodistas Romina Mella y David Hidalgo, responsables de The Reading Show, para subir al escenario. “Me llamó mucho la atención. Es muy importante que se revalore la lectura pública. La idea de lectores yendo a oír a un autor me parece extraordinaria. Es algo que tuvo vigencia en los siglos XIX y XX”, cuenta. Y a pesar de su complicada agenda, no descarta involucrarse una vez más en un proyecto de este corte. “Ante la improbable situación de que al público le guste oír a un científico social, sí consideraría volver a hacerlo”, confiesa Vergara.

De izquierda a derecha: David Hidalgo, Alberto Vergara, Romina Mella y Jorge Chiarella.

Por su lado, Hidalgo cuenta que el proyecto partió de la necesidad de experimentar con nuevas formas de comunicar lo que escriben autores que Mella y él admiran. “Quisimos que los autores sientan y vean que las personas están dispuestas a escucharlos y, por otra parte, que la gente descubra matices que no percibieron en una primera lectura. Los recursos narrativos complementarios intensifican la fuerza de los textos. En el caso de Alberto es muy potente y a la vez es un desafío porque antes se han hecho lecturas sobre historias. En este caso, el público va a oír ensayos e ideas”, explica.

Jorge ‘Coco’ Chiarella, encargado de la dirección de esta presentación, destaca la proximidad y el vínculo que entabla un escritor con el público a través de este formato. “El texto no llega directo al lector como en un libro, sino que ocurre a través de la voz del autor. No solo funciona para dar a conocer la obra sino para acercarse de manera más amable a la audiencia”, finaliza Chiarella.