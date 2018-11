"The Walking Dead": Rick Grimes regresará en películas El quinto episodio de la novena temporada es solo el inicio para "The Walking Dead". Rick Grimes se va de la serie pero no del universo de la serie.

El primer episodio de 'The Walking Dead' se estrenó el domingo 31 de octubre de 2010. Rick Grimes se despide en la nueva temporada de la serie. (Foto: AMC)