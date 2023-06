El Perú gastronómico se acerca a un momento importante. Este año la presencia peruana en The World’s 50 Best Restaurants se afianza: los restaurantes Central, Maido y Mayta se plantean seguros en la lista gastronómica, y se espera que Kjolle, de la chef Pía León, se anuncie como nuevo ingreso (tras ubicarse el 2022 en el número 68). Una numerosa comitiva peruana va llegando a España, para estar presente en la ceremonia del próximo martes 20, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde conoceremos qué puestos ocupan esos restaurantes peruanos en el ránking global 2023.

La expectativa es grande. El año pasado, Central llegó al puesto 2. Le siguieron dos españoles: el catalán Disfrutar (restaurante de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, tres ex cocineros de El Bulli) y el madrileño DiverXO, de Dabiz Muñoz. Virgilio Martínez y Pía León, junto a la directora de Mater Iniciativa, Malena Martínez, la tríada que desde Casa Túpac (en Barranco) marca el camino de investigación y desarrollo gastronómico de Central y sus satélites culinarios, va rumbo a España para la gran premiación. ¿Cómo esperan este momento? “Emocionados y nerviosos, evidentemente. Tenemos aquí un equipo grande de chicos motivados. Y sea cual fuere el resultado, la tenemos muy claro: sabemos que hemos venido haciendo un trabajo honesto, real, de mucho corazón, de familia, y vamos a estar contentos, orgullosos. El rumbo que tenemos marcado no va a cambiar porque disfrutamos y nos gusta mucho lo que hacemos”, señala la chef Pía León.

Virgilio Martínez y Pía León celebran el anuncio de Central como el número 2. (Foto: Latin America's 50 Best Restaurants)

Fundado en el 2008, Central tiene presencia en The World’s 50 Best Restaurants desde el año 2013. Y esta será la décima vez que la pareja de chefs celebrará el reconocimiento producto de la votación de 1.080 expertos del rubro gastronómico en 27 regiones del mundo. “Tenemos siete años en el top 10, y sabemos que sentirse nerviosos es normal. El mejor resultado puede lograr que esta sea una plataforma increíble para que el restaurante, el Perú y en general toda Latinoamérica pueda expandirse. El año pasado ser el número 2 generó un impacto tremendo, desde las reservas que suben hasta los productores en Cusco, y para la marca Perú. Como dijo Pía, ya tenemos un camino trazado, y lo que venga no cambiará nuestra esencia”, apunta Virgilio Martínez.

La ceremonia en Londres de la influyente lista "The World's 50 Best Restaurants", otorgó el segundo puesto al peruano Central, ubicado en Lima. (Foto: CRIS BOURONCLE / AFP) / CRIS BOURONCLE

Peruanos en la lista

Micha Tsumura llegó a España el jueves. Tras pasar unos días en Madrid, el chef vuela hoy a Valencia, donde será parte de las actividades previas a la gran noche de los 50 Best. Es la sétima vez que el chef de Maido asiste a esta ceremonia, cargado de esa emoción y expectativa que le transmiten su equipo. “Y sentimientos también de agradecimiento con toda la gente que nos apoya, nos sigue y quiere, y que a través de estos años le gusta lo que hacemos. Sentir ese cariño es lo más bonito del mundo”, confiesa Micha. En medio de este ambiente de fiesta para el mundo gastronómico y de la hospitalidad, los cocineros peruanos tienen algo muy claro: esto es importante para el Perú.

“Creo que va a ser un bonito año para el Perú y el turismo. Muy aparte del orgullo por la cocina peruana, en lo económico es importante no solo para los restaurantes que están [en la lista] sino para el país y para Latinoamérica. Esto genera una activación en todos los rubros, que es algo que tanto necesitamos”, opina el chef de Maido.

Maido, el restaurante de Micha Tsumura, fue reconocido como uno de los mejores 50 Restaurantes del mundo, obteniendo el puesto número 11 en el ránking The World's 50 Best Restaurants. Además, recientemente se posicionó como el tercer mejor restaurante de América Latina. / VICTOR IDROGO

Mañana domingo también arribará a Valencia Jaime Pesaque, para incorporarse a las actividades que arrancan con una cena de bienvenida para los chefs. Esta se la segunda vez que el dueño de Mayta asiste a esta ceremonia global, a la que llega agradecido y orgulloso de representar al Perú. “Se siente muy lindo aportar un poco en la promoción de la cultura a través de la cocina. Y ver al país arriba, en estas guías tan importantes, es una motivación para mí y el equipo a seguir avanzando y haciendo patria”, señala, comprometido con el esfuerzo para empujar los límites de la creatividad para lograr que el Perú y Lima se mantengan como una de las capitales gastronómicas del mundo.

“Y la posibilidad de que el número uno del mundo [este año] sea un peruano, un latinoamericano… ¡eso sería extraordinario! El Perú como puntero del mundo generaría un gran movimiento gastronómico hacia Lima y toda Latinoamérica”, destaca. Que así sea.

De izquierda a derecha: Virgilio Martínez y Pía León de Central, Jaime Pesaque de Mayta y Mitsuharu Tsumura de Maido en The World's 50 Best 2022. / Difusión

¿Cuándo?

The World’s 50 Best Restaurants anunciará su ranking 2023 este martes 20 de junio, desde la 1:40 p.m. hora de Lima (20:40 horas de España). La ceremonia se realizará en el complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube y el Facebook de The World’s 50 Best Restaurants