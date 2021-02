Los carnavales, fiesta de origen cristiano que se celebra antes de la cuaresma, este año han tenido que ser suspendidos en todo el mundo. No veremos postales de gente bailando en el Sambódromo de Río de Janeiro –el más grande estadio exclusivamente diseñado para esta fiesta–, ni del elegante carnaval de Venecia o de las murgas de Uruguay, país donde le dedican cincuenta días a esta festividad.

En el Perú, las fiestas de carnaval llegaron con los españoles cristianos. Las manifestaciones culturales propias, producto de la mezcla de las costumbres locales con las europeas, aparecieron más tarde. En la actualidad, se celebran alrededor de 15 fiestas de este tipo en todas las regiones del territorio nacional. Diez de ellas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

Los primeros registros de la celebración de carnavales en Lima datan de fines del siglo XIX e inicios del XX, pero fue entre 1920 y 1950 que tomaron mayor relevancia. En esos años aparecieron los primeros desfiles y carrozas, y surgió también la costumbre de lanzar agua y talco, e incluso poner betún en el rostro aun a quienes no participaban de la fiesta. Costumbre que hoy está regulada.

Lo cierto es que, a pesar del caos de antaño, los carnavales siempre han estado llenos de color, de música, baile, disfraces, máscaras y lluvia de papel. Y aunque en la actualidad las cosas no pinten para celebraciones, es necesario crear momentos donde haya espacio para la alegría, para levantar el ánimo y mantener la esperanza. Sobre todo, cuando hay niños en casa. Por ello, le ofrecemos cinco ideas para celebrar un carnaval divertido y seguro.

1. Máscaras para niños

Originariamente, se llevaban con el fin de brindar anonimato a quien la portaba, pero actualmente las máscaras se usan como un acompañamiento ornamental y decorativo. En casa, se pueden hacer máscaras y también antifaces de papel, cartulina, cartón o de cualquier material en desuso, como tapas de botellas, rollos de papel toalla, vasos descartables, etcétera. En Internet puede encontrar modelos de descarga gratuita.

Pero si prefiere máscaras más elaboradas, Fernanda Gutiérrez de ByMafer, hecho con amor (WhatsApp 997019683), dicta un taller de máscaras de papel maché para niños. Se trata de un curso personalizado, con grupos máximo de seis niños, que dura de dos a tres horas. En él busca desarrollar la creatividad del menor y su motricidad gruesa y fina.





2. Fiesta hawaiana

La costumbre de celebrar luaus hawaianos se instaló en las playas limeñas alrededor de los años sesenta del siglo pasado, cuando al compás de música tribal se paseaba a la reina (vestida con una falda de hilos de paja y corona de flores), sentada en una tabla de surf para dar inicio a las festividades.

Si usted desea llevar este ambiente a su casa, Alexandra Miyadi, de Home & Party (99828-1252), lo hace posible. En una caja de cartón le envía guirnaldas, banderines, tótems de cartón, globos, serpentinas, pica pica y todo lo que necesite para armar la fiesta. Puede enviarle fotos referenciales explicando con más detalle lo que desea.

3. Concurso de disfraces

La celebración del carnaval no siempre estuvo vinculada al hecho de ponerse un disfraz. Esto fue resultado de la combinación de tradiciones de diferentes culturas. Sin embargo, hoy, al igual que el uso de la máscara, no hay carnaval que se precie de serlo si no se incluye una fiesta de disfraces. A los niños les encanta disfrazarse, así que puede aprovechar esta oportunidad para realizar un concurso virtual entre los pequeños de la familia, los hijos de los amigos y los compañeros del colegio. Zoom, Microsoft Teams y otras plataformas ofrecen fondos de pantalla festivos que pueden animar la fiesta en línea, tanto como juegos clásicos tipo charada, Simón dice o Pictionary.

A los niños les encanta disfrazarse. Aproveche la ocasión y organice un concurso. (Foto: Shutterstock)

4. Bebidas y bocaditos festivos

Para celebrar el carnaval y cualquier fiesta, Andrea Goyenechea, de El Catering de Andrea (94916-2630), ofrece diversidad de bocaditos, piqueos y bebidas, como este refrescante coctel de sangría. Para prepararlo, debe mezclar en una coctelera dos onzas de jugo de sandía, una onza de jugo de limón, una onza y media de tequila y hielo.

Como acompañamiento, Andrea propone un pack gourmet de bocaditos marinos, que incluye 12 miniquiches de langostinos y zucchini, 12 minicausitas de atún y 12 minicrepes de salmón, a S/86. Apto para toda la familia. Si desea más ideas de tentadores piqueos y otros platos y servicios, visite www.elcateringdeandrea.com

Cóctel de sandía de El catering de Andrea. (Foto: Lorena Goyenechea)

5. Yunza casera

Recree la tradicional yunza en casa, pero de una manera distinta. Decore su jardín y sus plantas con cintas de colores y escriba el nombre de sus familiares o de sus amigos en cada una de ellas. Retire las cintas una vez que se haya comunicado con su ser querido. Las cintas que quedan le recordarán a quiénes aún tiene que llamar.

El dato: Hoy y mañana Pokémon GO celebra su primer carnaval virtual. Visite www.pokemongolive.com para más información.

