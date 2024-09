La había visto brillar muchas veces en el escenario, pero en setiembre del 2021, en las audiciones a ciegas de “La Voz Senior”, fue la primera vez que Tony Succar vio en su mamá, Mimy Tayrako a una estrella. Deslumbrado por su resplandor, decidió producirle una canción, luego un álbum, y ahora una película documental titulada “Mimy & Tony: La creación de un sueño”. Con dos Grammys en su haber, Tony tiene un nuevo objetivo: llevar la historia de su madre al streaming con una serie biográfica y consolidar su carrera como cineasta, con la mirada puesta en Hollywood, su gran sueño.

Aunque ya había trabajado en varios documentales para televisión y streaming, el galardonado artista nunca imaginó que sería una producción tan personal la que lo llevaría a la gran pantalla. “Siempre quise hacer algo a este nivel, pero no sabía que sería esta historia”, comenta emocionado.

“La creación de un sueño” registra la vida de Mimy, una mujer de raíces peruanas y japonesas, cuyo amor por la música ha sido constante, pero que nunca había tenido la oportunidad de grabar en un estudio. La historia, que toca temas como la perseverancia y el empoderamiento femenino, también explora su relación de amor con el padre de Tony, un romance lleno de desafíos.

Cuando Tony presentó el proyecto a Andes Films, la distribuidora consideró oportuno llevarla primero a cines, antes de distribuirla en plataformas de streaming. “Como músico, este es un logro increíble, pero como director de documentales, es un paso gigante. Esta historia me ayudó a escribir un guion que va a tocar el corazón del público”, confiesa Tony. Incluso sus padres aún no han visto el resultado final, lo harán junto al público en su estreno en cine.

“No es un biopic, es más bien el primer capítulo de algo mucho más grande que está por venir. El documental cuenta gran parte de la historia de mi madre y su amor por el canto, hasta lo que ha sucedido en los últimos dos años. Cada canción y cada viaje que compartimos forman parte de este relato. Es fascinante ver cómo ella, después de 35 años cantando, entró por primera vez a un estudio de grabación”, recuerda Tony.

“Cuando mi hijo me propuso grabar en el estudio, me emocioné. Al principio dudé, porque con los años la voz ya no está cristalina”, señala y aclara que su esposo, Antonio, fue probablemente la única persona que siempre creyó en su talento. “Él iba a la Sony ya otras disqueras con mis trabajos, pero solo le decían ‘qué bonito’ y no pasaba nada. Siempre me alentó y apoyó”, comenta Mimy.

“Mimy & Tony: La creación de un sueño” es el proyecto más personal hasta la fecha del percusionista Tony Succar. Mientras tanto, sigue expandiendo su carrera, recientemente trabajó en una producción para Becky G.

“Siempre pongo el corazón en cada proyecto, porque la música es mi pasión. Pero cuando haces algo para tu madre, el ser más importante en tu vida, la entrega es total. Puede que en otros trabajos logre más éxito en ventas o promoción, pero a nivel personal, este es lo más significativo. No tiene precio ni palabras para describirlo”, afirma Tony.

Vida inspiradora

Sin proponérselo, Mimy Succar se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos que creen que es tarde para cumplir sus sueños. “Me dicen que les inspiro, y eso es hermoso. Aunque Tony me dice que ahora tengo un nombre propio y puedo volar sola, para mí la familia es lo más importante, por eso seguiré trabajando con ellos”, asiente la intérprete.

El impacto de su carrera ha llegado a otros artistas que han expresado su deseo de colaborar con ella. Entre ellos, Olga Tañón, a quien Mimy ha admirado desde siempre. “Olga sigue a mi mamá en las redes y le escribe constantemente. Sería increíble si esa colaboración se concreta algún día”, comenta Tony. También hay otros músicos, como el artista nominado al Grammy René “Renecito”, quien ha propuesto grabar un vals peruano con Mimy, en un estilo cubano. “Nos encantaría hacer esas colaboraciones, pero estamos tan ocupados con este proyecto que aún no hemos podido concretarlas”, añade el músico.

Proyectos ambiciosos

Este documental marca el inicio de varios proyectos audiovisuales que Tony Succar planea llevar a cabo. “Este dúo madre e hijo es algo realmente especial y único. Quiero desarrollar una serie sobre la vida de mi mamá, resaltando sus peculiaridades. Creo que un buen guionista podría crear algo que conecte profundamente con el público”, destaca. Tony también afirma que, como director, está listo para explorar nuevos espacios y emocionar.

“Siempre he sido fanático del cine. No estudié formalmente, pero compré mis cámaras y lentes, y ya he dirigido cuatro documentales. Me he rodeado de personas talentosas como Santiago Díaz, mi coproductor y codirector, y he aprendido mucho en el camino. Dirigir para Hollywood sería un sueño hecho realidad”, subraya Tony.

“Mimy & Tony: La creación de un sueño” Película se estrenó el último 12 de septiembre a nivel nacional