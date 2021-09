Conforme a los criterios de Saber más

“Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí”. Las declaraciones del Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, sorprenden. No solo porque hace años que TV Perú pertenece al Ministerio de Cultura, sino que abre, otra vez, un debate que parecía resuelto: ¿Cuál es el lugar que debe tener la televisión pública en el Perú?

Para Fernando Vivas, periodista político que por años investigó la historia de la televisión peruana, antes de entrar a un debate de estilos de gestión, hay que tener en cuenta la naturaleza de un ministro como Silva, alguien que, en su opinión, más que analizar una ideología detrás de sus palabras, más bien se trata de un vacío de ideas. “Es una persona de pocas credenciales, que no tiene un gran aprendizaje de lo público. Es alguien absolutamente ajeno al debate sobre la conveniencia de tener una televisión pública y lo diferente que debe ser una televisión oficialista del gobierno de turno”, explica.

“Es evidente que, por la naturalidad con que lanzó una amenaza a los actuales trabajadores de TV Perú, el ministro Silva no concibe esa dimensión. Lo que sí concibe es una versión absolutamente desfasada del poder: quien está en el gobierno tiene derecho a cierto botín y a ciertos cupos. Todo lo demás es ilusión”, afirma el periodista y sociólogo.

Ministro Silva anuncia "cambios" en TV Perú (Foto: Facebook MTC)

En efecto, un funcionario no puede ignorar la autonomía del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, medio público con un directorio que reúne a personas con cierto perfil representativo en el manejo de la televisión. “TV Perú no es un canal público como hubiéramos querido, pues estamos a la espera de una ley que obligue que su cabeza fuera nombrada por su directorio y no puesta a dedo por el presidente”, señala. Para el periodista de El Comercio, esa la decisión de que la dirección del canal fuera nombrada por la sociedad civil hubiera sido crucial.

En los últimos años, sea por la personalidad de sus más recientes directores o porque la señal digital permitía que diversas instituciones públicas contasen con su propia señal televisiva, las antiguas presiones sobre TV Perú habían menguado. Sin embargo, no faltaron casos de intromisiones del Ejecutivo, de funcionarios que no entendían que un canal público no es un medio gobiernista con la misión de callar a la oposición y cerrar filas con el gobierno.

“Tan rentable políticamente, el gobierno abusa de la reivindicación regionalista para generar polarizaciones, esquivar críticas, y alentar respaldos en temas polémicos. Eso sucede ahora con el ministro Silva", señala Vivas,

La representación gaseosa

Pero más allá de las ambiciones de un funcionario público, algo que caracteriza al actual gobierno y que se advierte en diferentes sectores es un ambiguo discurso que apela a la representatividad regional en la toma de decisiones. El ministro Silva, quien luego diría que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto”, sugería incluso que las municipalidades compraran equipos de radio y televisión para producir contenidos que nutrieran la programación de la televisión pública.

¿Qué modelo de televisión pública soporta este discurso? Como señala Fernando Vivas, el discurso de reivindicación regionalista frente al centralismo limeño le ha sido muy útil al gobierno y en ello radica su victoria en las elecciones. “Tan rentable políticamente, el gobierno abusa de él para generar polarizaciones, esquivar críticas, y alentar respaldos en temas polémicos. Eso sucede ahora con el ministro Silva, que llega a decir cosas que chocan directamente con la especificidad de la televisión: los medios de comunicación no pueden dispersarse entre la población. Siempre tienen una cobertura mínimamente regional. Para lo local no se necesita un medio de comunicación de envergadura. Hay que ser realistas”, explica. Es, decir, se advierte que el ministro no solo no tiene una estrategia clara, sino que hace noticia desde su inconsistencia.

6. BBC iPlayer es la plataforma de streaming de BBC, la televisión pública del Reino Unido (Foto: BBC iPlayer)

Modelos de gestión para atender

Si el gobierno estructurara en proyectos concretos sus intenciones regionalistas, si pensara llevar a políticas públicas lo que ahora son bravatas gaseosas ¿Qué modelos de televisión pública que se den en otros países pudiera servirles? Como explica Vivas, la historia de la televisión se divide en dos grandes modelos. El primero, el modelo estadounidense, está definido por su origen, génesis y evolución privada. Esa es la televisión que ha sido replicada en América Latina: señales mayoritariamente privadas que conviven con “pequeñas parcelas públicas” que abordan temas poco rentables para los privados como la cultura y la educación.

Un segundo modelo, detalla el investigador, se da en Europa, parte de Asia y, excepcionalmente Chile, donde considerándose la televisión como un medio demasiado poderoso como para entregarlo a manos privadas, se consideró conveniente su gestión desde el Estado. “Francia, Gran Bretaña, Italia, España o Alemania, son todos países con una fortísima televisión pública que abordó todos los géneros, inclusive el entretenimiento. Actualmente, en estos países se ha optado por un modelo mixto, donde los canales públicos, más antiguos, conviven con las nuevas señales privadas, en abierta y sana competencia.”

En el caso latinoamericano, Vivas destaca el caso de Chile, cuando en la década del 50 se optó por una señal de televisión que no perteneciera ni al Estado ni a los privados, sino que se dejó en manos de las universidades. “Allí radica la fortaleza de la televisión pública más sólida de América Latina”, señala.

El Instituto de Radio y Televisión del Perú, nuevamente en el ojo de la tormenta. (Foto: Andina)

Otro modelo interesante es Colombia, donde la televisión se entregó a los privados bajo concesiones manejadas por el Estado. “Los privados no son dueños de ningún canal, pero producían para los canales que maneja el Estado. Esa es una salida intermedia interesante”, advierte. A estos ejemplos de competencia y convergencia entre señales públicas y privadas, hay que añadir ahora las nuevas tendencias de consumo, como es la televisión a demanda y las grandes plataformas de streaming. “Tenemos muchos modelos de éxito de los que podríamos aprender”, añade.

