El Juego del Calamar (Squid Game en inglés) es una de las series más vistas en la plataforma de Netflix, tal fue el éxito que un 9 de noviembre el director del film surcoreano confirmaba su segunda entrega. Aún no se conoce fecha de estreno o actores que estarían en una nueva temporada pero especulaciones hay muchas; y el rumor se acrecentó este domingo por una fotografía del protagonista Lee Jung Jae y el integrante de BTS, Kim Taehyung.

¿Estará el integrante de BTS en la famosa producción de El Juego del Calamar 2? Seguidores de la serie asiática y de la banda de k-pop se llevaron una gran sorpresa por una selfie de V y el actor protagonista de Squid Game, Lee Jung Jae, que por cierto no tardó en hacerse viral en las redes sociales. ARMY comenzó a referirse sobre la teoría de una posible participación del idol en la serie coreana de Netflix, sin embargo esto no está confirmado.

Lee Jung-jae y V de BTS

Este domingo, Lee Jung-jae, protagonista de El Juego del Calamar, compartió una fotografía en su instagram al lado de V. Aunque sin descripción, y sólo con los dos posando a la cámara, la selfie suma ya más de 3 millones de likes en dicha red social.

Incluso en Twitter se hizo tendencia el nombre de la serie “Squid game” con publicaciones de quienes aseguran que el cantante formará parte de la serie en su próxima entrega, que dicho está de paso aún no es oficial.

Esta no sería la primera vez que los integrantes de BTS juegan con la posibilidad de actuar en la serie de Netlfix. En uno de los conciertos de Permission to Dance On Stage que ofreció la banda de k-pop en Los Ángeles (Estados Unidos), Taehyung apareció en el escenario con su vestimenta como guardián de El juego del calamar.

Si bien, ARMY de todo el mundo no pierde la esperanzas de que el idol de Bangtan participe en alguna porducción de Netflix; lo cierto es que los integrantes de BTS continúa triunfando en la industria.

Taehyung de BTS en la tercera fecha de PTD. Foto: Twitter / @Jeongguklogy

¿De que trata El Juego del Calamar?

La ficción surcoreana, “El juego del calamar” narra la historia de personas con problemas económicos que intentan cambiar sus vida al participar de un peculiar juego: quien gane se llevará a casa 45 600 millones de wones, quien pierda morirá.

“El juego del calamar” Temporada 2

La segunda temporada de “El juego del calamar” fue confirmada el martes 9 de noviembre por el director de la serie. Aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma streaming a principios de 2023.

