El verano no es solo un momento para que los más pequeños de la casa se relajen, también es una buena oportunidad para que desarrollen sus habilidades. Por ello es costumbre que varias instituciones y centros culturales ofrezcan una gran diversidad de opciones.

Uno de ellos es el Centro Cultural El Olivar, que dictará dos talleres de verano. Uno de ellos es Mi Primer Noticiero, que busca que los adolescentes de 10 a 14 años se familiaricen con el mundo de las comunicaciones. Al final del taller, ellos sabrán qué es una noticia, cómo buscarla y diferenciar cuáles son las más importantes de su entorno (colegio, grupo de amigos del barrio, la familia). Los encargados de este curso serán los comunicadores Alicia Martín y Santiago Bullard.

La misma institución dará el taller Jóvenes Ecologistas, para niños de 8 a 12 años, en el que se ofrecerán herramientas básicas para observar y analizar los ecosistemas y sus diversas especies de flora y fauna. Aprenderán también a llevar una bitácora de campo y los fundamentos de la fotografía de la naturaleza.

—Creatividad—

El grupo cultural Yuyachkani abrirá sus puertas para niños (desde los 5 años) y adolescentes, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar su creatividad y descubrir sus capacidades a través de distintas disciplinas. Entre los talleres que ofrecerán este verano figuran: Artes Plásticas, Máscaras y Libro Objeto, Canto y Música, Juego Teatral y Zancos.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la oferta de Yuyachkani es que no solo busca enseñar una técnica, sino trabajar un tema central que para el 2018 girará en torno a “El bagrecico”, novela infantil de Francisco Izquierdo Ríos, que habla sobre el verdadero valor de la vida.

Vacaciones útiles: una guía con los mejores talleres de verano Los Yuyachcani transmitirán toda su experiencia teatral en talleres de verano. (Foto: Christian Ugarte)

El Británico Cultural también apuesta por las artes y organiza Circus Band, taller que combina circo, clown y música. La artista circense Sandra Díaz Piñashca hará que los niños de entre 6 y 10 años aprendan a hacer malabares, montar un monociclo, caminar sobre zancos y más.

Asimismo, han organizado un taller de fotografía para pequeños de 8 a 12 años. Ellos armarán su propia cámara pinhole, la que utilizarán durante las sesiones, aprenderán a revelar fotografías y a manejar cámaras digitales.

MÁS INFORMACIÓN

Centro Cultural El Olivar (calle La República 455, San Isidro). Teléfono: 513-9000, anexos 1820 y 1831.

Los talleres Mi Primer Noticiero (S/340 por mes) y Jóvenes Ecologistas (S/280 por mes) se inician

el 8 de enero.



Grupo Cultural Yuyachkani

(jirón Tacna 363, Magdalena del Mar). Teléfono: 997446473 .

La mayoría de talleres se inicia el 4 de enero.



Británico Cultural

(jirón Bellavista 531, Miraflores).

Teléfono: 615-3636

Los talleres Circus Band (S/400) y Fotografía (S/450) comienzan

el 9 de enero.

GUÍA DE TALLERES



Taller de fotografía para niños y jóvenes (8 a 12/ 13 a 18 años)

Duración: 8 sesiones (Enero/ Febrero 2018)

Horario: Según disponibilidad de inscritos. Calle berlín 270, Miraflores.

Informes: 998 367 327

mail: mirella@lamafiafilms.com

Profesora: Claudia Alva L., fotógrafa con experiencia en medios de comunicación nacionales e internacionales: Diario La República, Expreso, Revista Etiqueta Negra; entre otros. Realización de reportajes gráficos en México, España y Alemania. Participó en exposiciones en el Centro Cultural de España, Fundación Euroidiomas, Trienal de Chile; entre otras. Enseña diversos talleres de fotografía para público en general.



NIÑOS

​

Ballet

Desde el 9 de enero.

Martes y jueves, de 4 p.m. a 5 p.m. y de 5 p.m. a 6 p.m.

Asociación de artistas aficionados

Jirón Ica 323, Cercado de Lima. Duración: dos meses. Costo total: S/260.

Vacaciones útiles: una guía con los mejores talleres de verano El ballet es una de las disciplinas más solicitadas en el verano. (Foto: Paul Vallejos)

Creaticuerpo

Desde el 8 de enero. Lunes y miércoles, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Británico de SJL

Av. Próceres de la Independencia 1531.

Hasta el 21 de febrero. Costo total: S/400.



Marinera norteña

Desde el 1 de febrero. Martes y jueves, de 9 a.m. a 10 a.m.

Centro Cultural El Olivar

Calle La República 455, San Isidro. Hasta el 1 de marzo. Costo total: S/220 para los vecinos sanisidrinos y S/260 para el público en general.



Yoga y arte

Desde el 16 de enero.

Martes y jueves, de 4 p.m.

a 5:30 p.m.

Museo Marina Núñez del prado

Calle Ántero Aspíllaga 300, San Isidro. Hasta el 22 de febrero. Costo total: S/110 para los vecinos sanisidrinos y S/130 para el público en general.​

JÓVENES



​Teatro: punto de partida

Desde el 14 de enero. Domingos de 10 a.m. a 1 p.m.

Asociación de Artistas Aficionados

Jirón Ica 323, Cercado de Lima. Duración: 3 meses. Costo total: S/360.





Impro

Desde el 8 de enero. Lunes de 9 a.m. a 11 a.m. y miércoles de 8:30 p.m. a 10:30 p.m.

Club de Teatro de Lima

Av. 28 de julio 183, Miraflores. Duración:

6 meses. Costo mensual: S/250.