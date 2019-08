Supremacía MC: el formato del evento, las duplas confirmadas y el escenario de la final internacional

El rapero español Chuty llega a Perú para defender su título como vigente campeón de Supremacía MC. El evento internacional que reúne a los mejores freestylers de habla hispana desarrollará su quinta edición en la Explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar.

Este año hay novedades. El evento internacional de improvisación mostrará unas variantes y también tendrá sus clásicas batallas. Supremacía MC congregará a freestylers de 17 nacionalidades y ellos se enfrentarán a 12 competidores del panorama mundial. Llegarán a Lima raperos de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, México, España, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Los campeones nacionales de los 17 países

Perú - Jair (Campeón Homosapiens Agallas) y Stick (Campeón Nacional)



Uruguay - Spektro



Paraguay - Febo



México - B-one



Panamá - Aldahir MC



El Salvador - Drise



Costa Rica - G



Guatemala - Ritmodelia



Nicaragua - Yanvelmar



Argentina - Mecha



Bolivia - MC Donckan



Ecuador - ZR



Colombia - RBN



España - Mnak



Chile - Rodamiento



República Dominicana - Raper RSD



Honduras - Berzerker



Supremacía MC: formato quinta edición internacional

Supremacía MC presentará dos formatos para su quinta edición: las novedosas luchas 2 vs. 2 y el clásico enfrentamiento 1 vs. 1. El total de 32 competidores se medirán en batallas 2 vs. 2 en un inicio. Posteriormente se enfrentarán en confrontaciones 1 vs. 1, y así se conocerá al campeón internacional.

Supremacía MC: las duplas confirmadas del evento

Hasta las fechas se han confirmado estas duplas para Supremacía MC: el argentino Cacha y el mexicano Dominic, el argentino Zaina y el chileno El Menor, el español Chuty y el mexicano Aczino, los peruanos Choque y Jota y los españoles Zasko y Gazir.

Supremacía MC: el escenario de la final internacional

Supremacía MC 2019 se realizará en el mismo lugar que albergó la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2016: la Explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar. El escenario, frente al Océano Pacífico, congregó hace tres años alrededor de 25 mil personas, para esta edición se espera una cantidad muy similar.

El escenario de Supremacía MC 2019 se divide en tres zonas: supremate, vip y preferencial. Se realizará el domingo 25 de agosto desde las 2:00 p.m.