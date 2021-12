Pronóstico del miércoles 22 de diciembre del 2021

Horóscopo de Acuario: Trabajo y negocios: llega una interesante propuesta por una de sus originales ideas. Revise bien los papeles. Amor: surgirá en la pareja un entredicho seguido de ardiente reconciliación.

Acuario

Acuario: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 21 de enero al 19 de febrero

Acuario: predicciones previas

17 de diciembre: Trabajo y negocios: surgirá un rival temible que codicia su negocio pero su prestigio será la valla. Amor: circunstancia fortuita le acercará a alguien especial; será buena oportunidad.

18 de diciembre: Trabajo y negocios: la persona que menos imagina se convertirá en su mano derecha. Podrá dar confianza. Amor: si actúa con poco tacto, alguien que le gusta no tendrá expectativas.

19 de diciembre: Amor: pasa por alto palabras hirientes y momentos duros. Ignorar conflictos no ayudará en nada; cuidado. Salud: sufrirá de los nervios. Sorpresa: un dato valioso se extraviará.

20 de diciembre: Trabajo y negocios: ingresa a un terreno de mayores exigencias. Vaya con cautela, todo será favorable. Amor: la comunicación falla. Pasa por alto palabras hirientes; urge iniciar el diálogo.

21 de diciembre: Trabajo y negocios: llegan ganancias que ya no espera y alivia sus finanzas. Organiza sus gastos. Amor: se enterará de que una ex pareja suya continúa enamorada; no la ignore.

