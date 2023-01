Cada Año Nuevo Chino una figura mitológica se apodera de las calles de Lima. El legendario dragón cobra vida gracias a un grupo de bailarines, quienes manipulan una marioneta para simular los movimientos ondulantes, ágiles y elegantes de este ser mítico que se cree ahuyentará a los malos espíritus para traer prosperidad y buena suerte a los presentes.

La danza del dragón usualmente consiste de al menos 11 bailarines: diez para controlar el cuerpo de la figura utilizando postes colocados a intervalos regulares, y uno para mover la perla, una esfera que es perseguida por el dragón y que representa la sabiduría.

Los orígenes de la danza del dragón se remontan muy atrás en la historia de China. Según la doctora Patricia Castro Obanto, empezamos a ver a esta figura mitológica desde la dinastía Han del Oeste (206 a.C-24 d.C), donde esta actividad era una danza ritual utilizada para rendir culto a los antepasados y pedir lluvias para los cultivos. Posteriormente, en las dinastías Tang (690-907 d.C) y Song (960-1279 d.C), la danza se convierte en un evento cultural, vinculado con la Casa Real, pero también muy popular entre los campesinos gracias a su relación con las cosechas.

El dragón representa la sabiduría, el poder y la riqueza y se cree que durante la danza del dragón este espanta a los malos espíritus. Es por eso que se cree que mientras más largo el dragón, más prosperidad y buena suerte traerá. (Foto: AFP) / STR

Más difícil de precisar cuándo se empezó a realizar este baile en el Perú. El historiador Miguel Situ señaló que, si bien esta actividad probablemente llegó con la migración china a nuestro país a mediados del siglo XIX, no fue hasta la tercera década del siglo XX que vemos pruebas de su práctica en revistas y periódicos de la comunidad china de la época. Para 1971, la danza del dragón ya era disfrutadas en toda en la capital, con El Comercio reportando en julio de ese año de un imponente desfile alegórico oriental con un dragón de más de 25 metros de largo que recorrió el centro de la ciudad.

Cabe señalar que no todas las danzas del dragón son iguales. “No se puede hacer una generalización y decir que el dragón es así, porque sus características cambian de pueblo en pueblo en China y a través del tiempo, lo que lleva a también diferencias estéticas en la danza”, indicó a El Comercio la doctora Castro Obando. “Lo que no cambia es su rol, ya que el dragón tiene que abrir y cerrar las actividades del Año Nuevo Chino”, enfatizó.

Tampoco hay que pensar de que los movimientos del dragón son aleatorios. Estos siguen coreografías establecidas con nombres como “cueva de la Luna” o “el dragón persiguiendo la perla”, las cuales están guiadas por el ritmo marcado por los instrumentos musicales que los acompañan, como el gong y el címbalo.

Las danzas del dragón que más se realizan en el país provienen de las provincias del sur como Kwantung y Fucheng, señaló el historiador Miguel Situ. (Foto: Victor Vasquez/GEC) / Victor Vasquez

La danza del dragón suele estar acompañada de la danza del león, al punto que es frecuentemente confundida por los que no conocen de la materia. La diferencia más notoria es que la danza del león es realizada usualmente por solo dos bailarines, quienes controlan la cabeza y la cola del animal.

“La danza del león está asociada también al tema de la religión popular china. Básicamente significa el encuentro de culturas, tanto la del budismo y las creencias populares del país”, señala el historiador Miguel Situ. “Por eso el clímax del baile es cuando el león coge la lechuga, la cual representa el alimento que el Buda les dio a dos leones que impedían su paso hacia China.”

Desde entonces la tradición continúa con su popularidad. Óscar Ruiz, coordinador general del conjunto de danza del dragón y león chino de la Beneficencia China, indicó que, si bien su época más ocupada es durante las festividades del Año Nuevo Chino, tienen presentaciones en el resto del calendario.

Danza del león en la Calle Capón. Este baile también trae buena fortuna y está íntimamente ligado a las artes marciales. (Foto: GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARCO RAMON

Introducido a esta disciplina a los 11 años, las danzas del dragón y del león han sido para él una actividad constante en su vida que le ha exigido una preparación física tenaz, que se ven recompensadas en las reacciones del público.

“Para mí la danza es alegría, es energía positiva”, afirma. “La música que suena conjuntamente es también potente. Tanto así que la gente también muchas veces se motiva, se alegra, salta y se vuelve parte del show. No solamente son un dragón o un león danzando, sino también el público que lo aprecia.”