Jessica es también la que dirigió el Miss Grand Perú durante once años y celebró dos coronas internacionales antes de cerrar esa etapa. La que acompañó a Luciana Fuster hasta conquistar el Miss Grand International y hoy la ve asumir la dirección del certamen. La que sueña con una corona de Miss Universo para el Perú y sigue de cerca a Luren Márquez, mientras espera una visa que le permita acompañarla. La que trabaja junto a su hija Cassandra, disfruta de su familia y ha aprendido a alejarse del ruido de las críticas. La que todavía quiere ganar, pero ya no necesita tener la última palabra. Y la que hoy conversa con El Comercio sobre sus decisiones, las controversias y las lecciones que le han dejado los años.

“He dejado de intentar que todo el mundo conozca la verdad. Cuando alguien no quiere escucharte, por más pruebas que le des, siempre encontrará motivos para dudar. No puedes ganar todas las batallas”, reflexiona.

Despedida sin conflictos

Después de once años al frente del Miss Grand Perú, Jessica Newton decidió cerrar una etapa que le dejó dos coronas internacionales, reconocimientos y numerosas satisfacciones. Su salida despertó especulaciones sobre posibles desacuerdos, pero ella descarta enfrentamientos personales y atribuye su decisión a las tensiones comerciales entre las organizaciones de Miss Grand International y Miss Universo.

“Existe una fricción internacional. El señor Nawat, además de ser dueño de Miss Grand, también es director de Miss Universo, al igual que yo. Tiene a su cargo seis países que, debido a estas diferencias, no podrán participar este año”, explica.

Según Newton, ese escenario la obligó a tomar distancia de Miss Grand para concentrar sus esfuerzos en Miss Universo, el certamen que considera el más importante del mundo y donde todavía tiene un sueño pendiente.

“Me tocó tomar una decisión y estoy feliz de seguir con Miss Universo. Todo el drama, todas las historias que se han planteado, todos esos intentos descabellados de generar un conflicto no son ciertos”, sostiene.

La empresaria recuerda los triunfos alcanzados durante su gestión y asegura que su alejamiento no borra el cariño que siente por la organización. Simplemente, considera que llegó el momento de enfocar su energía en una sola meta.

“En el Miss Universo está pendiente, obviamente, la corona. Yo estoy muy agradecida de que me hayan entregado el trofeo de directora del año [...]. Pero lo que quisiera es conseguir la corona de Miss Universo para Perú. Para eso volví a los concursos”, afirma.

Luciana, la sucesora

La salida de Newton coincidió con la llegada de Luciana Fuster a la dirección del Miss Grand Perú, un cambio que despertó rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Newton asegura que no existe tal conflicto. Por el contrario, recuerda con cariño el mensaje que recibió de Fuster cuando esta le comunicó que asumiría el nuevo desafío.

“Luciana me informó, una vez que salió la noticia, con un texto muy bonito. Estaba muy ilusionada y yo le respondí con un audio donde le decía que estaba segura de que iba a darle el mismo amor y el mismo compromiso que yo le había dado cuando participó en Miss Grand. No entiendo la controversia”, afirma.

Newton defiende la libertad de elegir nuevos caminos y considera innecesario convertir una decisión profesional en una rivalidad.

“Siempre hay que elegir ser feliz. Siempre hay que seguir lo que uno cree, lo que uno quiere”, señala.

Una reina, dos sueños

Mientras Newton deja atrás una etapa de su carrera, Luren Márquez se prepara para uno de los mayores desafíos de la suya. La representante peruana ya se encuentra en Puerto Rico para competir en el Miss Universo 2026, bajo la atenta mirada de su directora, que sigue cada detalle de su participación desde la distancia.

Newton está pendiente de cada detalle de la participación de Luren, desde sus vestidos y entrevistas hasta sus horas de descanso. Hablan constantemente. Incluso, cuando la candidata debería estar durmiendo, le escribe para mostrarle cómo organiza su ropa o se prepara para el día siguiente.

Sin embargo, hay algo que escapa al control de la directora: todavía no cuenta con la renovación de su visa y corre el riesgo de no poder acompañarla durante el certamen.

“Pedí la renovación de mi visa hace ocho semanas. Mucha gente empezó a especular sobre por qué no viajé a Asia para el último concurso del Miss Grand. La razón es sencilla: no tengo visa”, aclara.

El trámite se complicó por la emisión de un nuevo pasaporte y una corrección en sus apellidos. Aunque tiene previsto viajar el 18 de noviembre, reconoce que podría no recibir el documento a tiempo.

“Estoy a la espera y con muchas ganas de ir a ver a Luren”, confiesa.

Pese a la incertidumbre, Newton confía en la representante peruana. Destaca su disciplina y, sobre todo, su seguridad para enfrentar las críticas.

“Luren no tiene miedo al qué dirán. Para ella es igual saludar al mozo que al CEO de Coca Cola. Es exactamente la misma persona”, asegura.

Detrás de esa fortaleza hay una historia de esfuerzo y pérdidas. Márquez tuvo que abrirse camino lejos de su familia, trabajar en distintos oficios y afrontar momentos difíciles, como la muerte de un familiar poco antes de viajar para representar al Perú.

“Luren perdió un familiar justo antes de partir y fue muy duro para ella. A los pocos días tenía que estar en Ica sonriendo. Nadie sabe lo que sucede dentro de una persona”, recuerda Newton.

La directora lamenta que muchas veces se juzgue a las candidatas únicamente por su apariencia, sin considerar las dificultades que enfrentan fuera de las pasarelas.

“He visto llorar a chicas por comentarios tan desafortunados y tan tontos. La gente piensa que puede faltar el respeto, insultar a la familia, crear historias, decidir cómo tiene que ser la vida personal de cada uno”, cuestiona.

Y aunque sabe que una corona puede cambiar la vida de una mujer, también reconoce que no ganar no significa fracasar. Ella misma lo aprendió cuando participó en Miss Universo en 1987 y quedó entre las diez finalistas. No consiguió el título, pero aquella experiencia le dejó amistades que conserva hasta hoy.

Mucho más que belleza

Después de tantos años dedicada a los certámenes, Newton asegura que su manera de entenderlos ha cambiado. La belleza sigue siendo importante, pero considera que una reina debe representar algo más que una imagen impecable.

Por eso, su organización ha incorporado una preparación más prolongada para las candidatas, con talleres de oratoria, actividades de desarrollo personal y herramientas para fortalecer su salud emocional. También busca llevar los certámenes a distintas regiones del país y dar visibilidad a diseñadores, artesanos y emprendedores que encuentran en esta plataforma una oportunidad para mostrar su trabajo.

“A veces todos reclaman que si el pelo, que si los tacones, que si el color del vestido. Yo digo, ¿y por qué no reclaman la visibilidad que necesitan nuestros artesanos, nuestros diseñadores, nuestros textileros?”, cuestiona.

En esta etapa trabaja estrechamente con su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid, gerente comercial y responsable de supervisar aspectos de la producción del certamen. Juntas impulsan cambios que buscan ampliar el alcance de Miss Perú más allá de las competencias.

Las batallas que importan

Jessica Newton todavía quiere ganar. Lo dice sin rodeos. Sueña con ver a una peruana coronarse Miss Universo y reconoce que su carácter competitivo sigue intacto. Pero, fuera de los escenarios, aprendió que no todas las conquistas se miden en títulos ni reconocimientos.

Hoy dedica tiempo al ejercicio, la meditación y el crecimiento personal. También ha dejado de ver televisión para alejarse de contenidos que considera negativos y concentrarse en aquello que le aporta tranquilidad.

“Ser feliz es una decisión maravillosa que se la aconsejo a todos. Tengo la fortuna de tener un matrimonio que me hace feliz, un trabajo que me hace feliz, aunque sea complicado. Soy mamá, soy abuela, ¿por qué no elegiría ser feliz?”, expresa.

Jessica Newton sigue siendo la mujer que quiere escuchar el nombre del Perú en lo más alto del Miss Universo. La que se emociona con cada clasificación, supervisa cada detalle y no deja de pensar en la próxima corona. Pero también es la que aprendió que hay días en los que vale más apagar el ruido, volver a casa y disfrutar de lo que tiene.

Después de tantos años preparando mujeres para conquistar coronas, parece haber encontrado una victoria más personal. La de seguir persiguiendo sus sueños sin sentir que tiene que ganar todas las batallas.