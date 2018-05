El príncipe Harry y la multimillonaria Chelsy Davy terminaron en tan buenos términos su relación que la joven fue una de las invitadas a su boda con la actriz Meghan Markle. Aunque en el evento también estuvo presente otra ex pareja del aristócrata, la modelo Cressida Bonas, la atención se centró en Chely Davy, cuyo gesto durante la ceremonia se volvió viral.

La socialité de 32 años acudió junto a su hermano, quien la escoltaba cuando la prensa registró la divertida reacción que luego motivaría memes y comentarios en redes sociales.

Chelsy Davy en la boda del príncipe Harry. (Fuente: YouTube)

Estas fueron algunas de las imágenes que se popularizaron en redes sociales ante la presencia de Chelsy Davy en la boda real:

"La cada que pones cuando tu ex se casa y tú estás en la boda".

"El momento en el que te das cuenta que esa pudiste ser tú".

El príncipe Harry y Chelsy Davy fueron pareja durante los años 2004 y 2011. Se conocieron en Ciudad del Cabo, cuando el nieto de la Reina Isabel II estaba en un año sabático. Ella, nacida en Zimbawe, es la hija de Charles Davy, empresario que se dedica a organizar safaris y es uno de los diez hombres más ricos de dicho país.

Cuando la relación llegó a su fin, Chelsy Davy reconoció ante la prensa que no soportaba la presión mediática ni lo que conllevaba ingresar a la familia real británica. "No va haber boda. No es vida para mí", declaró. ¿Habrá cambiado de opinión al ver a Meghan Markle en el altar junto a Harry?