Pronóstico del sábado 3 de julio del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Cáncer: Trabajo y negocios: se relaciona con personas que valoran sus planes; le concederán acceso privilegiado. Amor: un planteo de su pareja le tomará por sorpresa pero aflojará la tensión.

Cáncer

Cáncer: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 22 de junio y el 23 de julio.

Cáncer: predicciones previas

28 de junio: Trabajo y negocios: momento para las relaciones públicas. Se pone en acción y logra éxitos resonantes. Amor: confundirá afecto con seguridad y se lo reprocharán con dureza; medítelo.

29 de junio: Trabajo y negocios: su habilidad negociadora estará brillante. Personas influyentes valorarán su trabajo. Amor: un dulce rencuentro proveerá de momentos cálidos a la intimidad.

30 de junio: Trabajo y negocios: establece alianzas provechosas. Le tienen confianza y admiran su compromiso. Amor: el rencuentro con una ex pareja le dejará un sabor amargo ¡No será buena idea!

1 de julio: Trabajo y negocios: la situación es difícil y no podrá impedir pérdidas pero su tenacidad hará milagros. Amor: buen ánimo y optimismo seductor. La atracción crecerá en la intimidad.

2 de julio: Trabajo y negocios: cabos sueltos, contactos que no encajan, no halla orientación; conviene un replanteo. Amor: su pareja no es de las que ceden fácilmente. Se avecinan cambios.

