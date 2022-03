Pronóstico del miércoles 23 de marzo del 2022

Horóscopo de Cáncer: Trabajo y negocios: no le convencerá concurrir a un compromiso; no irá porque algo no está bien. Amor: su imagen será elogiada; día propicio reconciliarse o iniciar un romance.

Cáncer

Cáncer: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 22 de junio y el 23 de julio.

Cáncer: predicciones previas

18 de marzo: Trabajo y negocios: su intuición le pondrá en alerta por personajes indeseables que merodean cerca. Amor: concentre su energía y nada le dañará. Una ex pareja le pedirá favores.

19 de marzo: Trabajo y negocios: las respuestas que busca fluirán hacia usted con naturalidad; surgirán los éxitos. Amor: al experimentar fuertes vivencias, se preparará para iniciar una relación.

20 de marzo: Amor: estará en la encrucijada y pisa terreno inestable pero habrá noticias del menos imaginado. Salud: una dieta hará bien. Sorpresa: asuntos pendientes se resolverán.

21 de marzo: Trabajo y negocios: las viejas respuestas a los nuevos problemas, no darán resultado. Habrá que innovar. Amor: pensamientos positivos le convertirán en alguien cordial y atractivo.

22 de marzo: Trabajo y negocios: un asunto en su trabajo le tiene a maltraer. Desde un área superior le llamarán. Amor: reflexione. En su interior madurará el camino a seguir con la relación.

