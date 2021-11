El horóscopo chino es uno de los más antiguos del mundo con más de 4.500 años de historia y tiene un ciclo similar al horóscopo tradicional de occidente por también tener doce signos del zodiaco. Sin embargo, estos están identificados con animales y se basan en el año de nacimiento. Los animales de cada signo se repiten cada 12 años de acuerdo a un orden ya establecido.

El próximo 1 de febrero del 2022 inicia un nuevo ciclo correspondiente al año natal del tigre, y culmina el 21 de enero del 2021. El Año Nuevo natal del tigre tiene rasgos peligrosos y poco caritativos por estar relacionado con el agua. Sin embargo, también puede ser un momento “especial para la osadía y la grandeza”, según explica el portal especializado en esta astrología ‘Horóscopo chino’. Aquí te contamos las predicciones para cada animal para el 2022.

RATA

A los nacidos en el año de la rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) les espera buenas oportunidades de hacer realidad sus proyectos e incluso colaborar con varios socios. Sin embargo, esto podría traer una carga superior de trabajo duro, el cual será muy bien recompensado al momento de recibir el dinero. Recuerda mantener la perseverancia y concentración pese a los momentos de estrés.

BUEY

Los nacidos en el año del buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) tendrían un mejor momento para el dinero a medida que trabajen y se esfuercen más. Si quieres alcanzar tus metas financieras entonces no desaproveches la oportunidad de mejorar tu rendimiento ya que de hacerlo tendrás muchos éxitos en todo el año, caso contrario podrás dejar pasar ocasiones e incluso tener obstáculos financieros.

TIGRE

A los nacidos en el año del tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) les espera un año con bastante calma pues a pesar de no encontrar mejores alianzas u oportunidades, tampoco tendrás fuertes obstáculos que te permitan seguir avanzando. El aspecto económico tendrá un balance equilibrado ya que, con los altos y bajos en las finanzas, no se verá afectada tus finanzas.

CONEJO

Los nacidos en el año del conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) tendrán un buen año pues se abre la posibilidad de ampliar tu círculo social y conocer personas que podrían proponerte ofertas muy llamativas y lucrativas. Si tenías pendientes algunos proyectos, es momento de hacerlos realidad ya que el éxito te acompaña. Solo deberás estar dispuesto al movimiento que se avecina, ya que de lo contrario se pasarán las oportunidades.

DRAGÓN

A los nacidos en el año del dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) les espera un buen momento para proyectarse a nivel profesional. Tus finanzas no crecerán tanto como esperabas, pero no pierdas el ánimo pues no pasarás un mal momento económico. Recuerda no crear falsas expectativas y dejar pasar las cosas negativas para concentrarte en tu bienestar espiritual.

SERPIENTE

De acuerdo al portal de astrología ‘Horóscopo chino’, los nacidos en el año de la serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) tendrán un buen inicio ya que se eliminará de tu vida todas las cosas negativas y deberás saber enfrentar cualquier problema con amplia certeza. Atento a las oportunidades de crecimiento profesional que se consiguen con mucho esfuerzo.

CABALLO

Los nacidos en el año del caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) pueden conseguir cambios en el ámbito laboral siempre y cuando demuestren sus capacidades y habilidades profesionales. Este ciclo te otorgará momentos para brillar y traerá consecuencias significativas en futuro, por lo que debes tener muy en claro lo que realmente quieres para tu vida.

CABRA

A los nacidos en el año de la cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) les espera un buen año con cosas positivas en el aspecto social, amor o en sus relaciones con la familia. Sin embargo, recuerda cuidar tu economía pues puedes tener un fuerte gasto en el encuentro con tus seres cercanos. Atento a los obstáculos labores y profesionales para saber cómo superarlos sabiamente.

MONO

Los nacidos en el año del mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) tendrán un buen momento para alcanzar sus objetivos así no tengas mucha fe. Recuerda que con organización, planeación y ejecución podrás lograr tus metas. Centra tu atención en intereses reales y da prioridad a lo que realmente necesitas para crecer financieramente, aunque tengas una gran carga laboral.

GALLO

A los nacidos en el año del gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) tendrá la oportunidad de consolidar sus proyectos laborales y profesionales. Si tienes socios es momento de alcanzar tus metas con ellos. Y es que tendrás ingresos económicos muy importantes de alcanzar tus objetivos propuestos y esto te permitirá pasar más tiempo y disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

PERRO

Los nacidos en el año del perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) tendrán un ciclo de serenidad en su vida social, debido a que encontrarán balance en todas las personas de su entorno. Los altibajos no serán obstáculos para que disfrutes tu buen momento y la estabilidad laboral será positiva si estás contento con tu puesto actual, caso contrario las cosas se tornarán negativas.

CERDO

A los nacidos en el año del cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) les espera un ciclo de buenos momentos en el hogar junto a la familia, aunque el éxito no brillará en el ámbito laboral, por lo que debes esforzarte para alcanzar tus metas. Puedes optar por buscar una segunda fuente de ingresos para mejorar tu economía y sentirte a gusto con cada uno de los gastos e inversiones que realizas.