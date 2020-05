Regresa el deporte rey

-Después de 66 días, la Bundesliga se reanuda. Para ello, la Liga alemana ha tomado en cuenta varias medidas de seguridad, entre las que destacan jugar a puertas cerradas y hacer test a los jugadores. El riesgo es grande, pero la necesidad de programar los partidos, al parecer, es todavía mayor. Por lo tanto, en los siguientes 43 días se jugarán nueve fechas para dar fin a la temporada 2019-2020. La jornada se iniciará con el partido entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, encuentro que podría complicar al Bayern Múnich, que va primero con cuatro puntos sobre el Dortmund y que deberá validar su hegemonía mañana contra el Unión Berlín. Datos: Dortmund vs. Schalke (8:30 a.m., por ESPN 2); Unión Berlín vs. Bayern Múnich (mañana, 11 a.m., ESPN 2)

-Otro de los partidos que llaman la atención de la Bundesliga es el encuentro entre el RB Leipzig y el Friburgo. Lo que está en disputa, por lo menos para el primero, es asegurarse un cupo en Champions League; si bien el Leipzig ahora ocupa la tercera posición, podría llegar a la segunda casilla de ganar el encuentro y si es que el segundo puesto (hay un punto de diferencia con el Dortmund) cae derrotado. Pero arriesgar en la cancha también podría jugarle en contra. En caso de perder, podría quedar en la quinta posición debido a la corta distancia que separa a los primeros puestos. Hoy, en diferido, después del partido del Dortmund. Por ESPN 2.

Música

-Aitana y Reik

Acaban de presentar la canción “Enemigos”, cuyo videoclip también se encuentra disponible. Compuesta por Aitana y otros artistas más, el single fue producido por Mango, Nabález y Santiago Deluche, y mezclado por Brian Springer. Por su parte, el video lo dirigió Antiestático, fue ilustrado por Laia Lopez y animado por Alkimia Studio. En todas las plataformas digitales.

-Zoé

Ayer, la banda mexicana publicó “SKR”, el primer corte de su nuevo álbum “Sonidos de karmática resonancia” (que posiblemente se estrene este año). El tema fue escrito por León Larregui, mientras que la producción estuvo a cargo de Craig Silvey (Arcade Fire, Stereophonics, Noel Gallagher). Además, el videoclip también está disponible. Sobre la nueva producción del grupo, vale recordar que se trata de su séptimo álbum, luego del exitoso “Aztlán”, disco que para ellos mismos fue un punto importante en su carrera tanto por su producción como por los sonidos y texturas que lograron desarrollar. En todas las plataformas digitales.

-Ariana Grande y Justin Bieber se unieron para cantar “Stuck with You”, que se puede escuchar en Spotify.

Imperdibles

-“Restaurantes en apuros”

Tres especialistas (una diseñadora de interiores, un chef y un restaurador) viajan por el mundo dispuestos a dar una mano a todos los restaurantes que lo necesitan. A veces, para ayudar, será necesario tumbar todo y construir algo nuevo, lo que no le gustará a los dueños. Bastará, sin embargo, la buena disposición para que los proyectos gastronómicos vuelvan a encausarse. En Netflix.

-“Juicios mediáticos”

Docuserie que repasa y analiza los procesos judiciales que más llamaron la atención de los estadounidenses. ¿Puede la mediatización de los juicios influir en los veredictos? Los casos: Bernard Goetz se defiende después de disparar a cuatro afroamericanos sin alguna aparente razón; Richard Scrushy es acusado de lavar dinero y fraude y, para defenderse, recurre a la religión; el gobernador Rod Blagojevich se inscribe en un ‘reality’ para evitar un juicio de corrupción. En Netflix.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

