Si con dos semanas de cuarentena por el coronavirus (importantes y necesarias) ya comienza a sentir cierta angustia y estrés, no debe sorprender que las mascotas puedan verse aún más sorprendidas o afectadas por esta atípica situación, por el simple hecho de que no son conscientes de lo que está ocurriendo.

Hablamos de los perros en particular, animales que requieren salidas diarias para liberar energía, y que por el aislamiento obligatorio también ven restringido este aspecto recreativo. Como se recuerda, la cuarentena decretada por el gobierno no impide la salida de los perros para hacer sus necesidades, pero deja en claro que las mascotas no pueden dar paseos más largos. Lo urgente es la distancia social y el quedarse en casa.

Frente a ello, reunimos algunas recomendaciones.

1. El ejercicio físico

Salir a correr y husmear por calles y parques siempre será la actividad más divertida para cualquier perro. Sin embargo, en la situación actual es necesario encontrar alternativas para que desplieguen la mayor cantidad de energía dentro de casa.

Para ello, los especialistas recomiendan jugar con ellos de forma recurrente, aumentando los momentos en que se mantienen activos. Una opción es ofrecerles nuevos juguetes y obligarlos a perseguirlos y traerlos de vuelta. Las cuerdas también son muy útiles para jugar tirando de ellas y mantenerlos en forma.

Se aconseja, además, que se les haga correr lo más posible, si es que el espacio de la casa lo permite. Lo elemental es que no pierdan el ritmo, pese a que lo hagan dentro de los límites del hogar.

Es recomendable hacer que los perros repasen ciertas órdenes o enseñarles trucos nuevos.

2. La estabilidad mental

Estrechamente ligado a la acción física, el bienestar mental de los perros es un asunto de sumo cuidado. Es muy posible que durante este periodo de aislamiento se sientan raros, inquietos o deprimidos. Y es que el solo hecho de que los humanos de la casa hayan visto alteradas sus rutinas de salida es algo que las mascotas logran percibir.

Para evitar que se vean demasiado afectados, se sugiere mantenerlos entretenidos y transmitirles, en la medida de lo posible, una noción de normalidad. Para distraerlos, por ejemplo, es recomendable ayudarlos a repasar ciertas órdenes (como sentarse, pararse, etc.) o enseñarles trucos nuevos. Para eso, la repetición y la paciencia son claves.

3. La dieta y salud

En principio, la alimentación de un perro no debería cambiar durante la cuarentena. Sin embargo, la reducción de la actividad física también podría provocar que aumenten de peso. Si se percibe que eso ocurre, será necesario que se le reduzca la cantidad de comida.

Para evaluar si cambios como estos son necesarios, es importante estar pendientes de su estado de salud: estado de ánimo, estado del pelaje, calidad de la respiración, etc. De esa manera podrá asegurarse de que el perro pueda mantenerse sano hasta que vuelva la tan espera normalidad.

MÁS CONSEJOS

En You Tube, el canal Natalia Ospina Pets ofrece varios videos con recomendaciones para el bienestar de las mascotas durante esta cuarentena.

En el libro “Guía para un perro feliz”, el famoso entrenador canino César Millán también da interesantes consejos al respecto. Disponible en formato ebook en Amazon

