El Gran Corso de Wong y Metro regresa después de siete años para reencontrarse con las familias peruanas y celebrar la Navidad. Impulsado por Cencosud y con la organización y producción de América Multimedia, esta nueva edición recupera una tradición que durante décadas ha acompañado a generaciones de peruanos, renovándola a través de una experiencia que reunirá entretenimiento, emoción y encuentro familiar.

Durante más de tres décadas, el Gran Corso de Wong se consolidó como una de las grandes celebraciones familiares del país. Su regreso, ahora como Gran Corso Wong y Metro marca un nuevo capítulo en esta historia: por primera vez se realizará en el marco de la Navidad y contará también con la participación de Cenco Malls, que se suma a las marcas para ampliar la experiencia y acercarla a más personas.

Este domingo 13 de diciembre, el Gran Corso volverá a recorrer las calles de Lima, que se transformarán en el escenario de una gran celebración. El desfile contará con espectáculos y la participación de destacadas marcas que se sumarán a una jornada pensada para reunir a grandes y chicos en torno a la alegría, la entretención y el espíritu de la Navidad.

Oscar Carbajal, Gerente Comercial y de Marketing de América Multimedia, señaló: “Para América Multimedia es un orgullo organizar y producir el regreso del Gran Corso de Wong y Metro, una tradición que durante décadas ha acompañado a generaciones de peruanos y que, luego de siete años, vuelve a las calles de Lima este domingo 13 de diciembre. Junto a Cencosud, hemos trabajado para renovar esta celebración con una propuesta que reúne espectáculo, emoción y encuentro familiar, y que por primera vez se vive en el marco de la Navidad. Somos el canal que une a las familias peruanas y nos llena de orgullo ser parte de una celebración que promueve precisamente esos momentos de unión, alegría y encuentro”.

Por su parte, Lissette Ramírez, gerente de Marketing de Cencosud Perú, comentó: “En Cencosud queremos estar presentes en los momentos más importantes para las personas. Por eso, nos llena de orgullo impulsar el regreso del Gran Corso de Wong y Metro, una tradición que durante décadas ha reunido a las familias peruanas y que hoy vuelve renovada, incorporando por primera vez a Cenco Malls. Esta celebración refleja nuestra forma de relacionarnos con nuestros clientes: no solo desde nuestras tiendas y centros comerciales, sino también creando experiencias que generan encuentro, emoción y momentos para compartir, dando vida a nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”.

La experiencia no terminará en las calles. América Televisión transmitirá el espectáculo, llevando la celebración del Gran Corso de Wong y Metro a los hogares peruanos. La ruta oficial será anunciada próximamente y será uno de los detalles más esperados de esta edición.

El regreso del Gran Corso invita así a las familias a volver a encontrarse con una tradición que ha acompañado a generaciones y que este año regresa para celebrar juntos la magia de la Navidad.