Durante más de tres décadas, el Gran Corso de Wong y Metro se consolidó como una de las grandes celebraciones familiares del país. (Foto: América Multimedia)
Durante más de tres décadas, el Gran Corso de Wong y Metro se consolidó como una de las grandes celebraciones familiares del país. (Foto: América Multimedia)
Por Redacción EC

El Gran Corso de Wong y Metro regresa después de siete años para reencontrarse con las familias peruanas y celebrar la Navidad. Impulsado por Cencosud y con la organización y producción de América Multimedia, esta nueva edición recupera una tradición que durante décadas ha acompañado a generaciones de peruanos, renovándola a través de una experiencia que reunirá entretenimiento, emoción y encuentro familiar.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.

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