─Estás tomando tu alternativa frente a dos grandes toreros como Andrés Roca Rey y el Juli, ¿hay mucha expectativa?

Sí sobre todo por la importancia que tiene Acho y porque es la fecha de mi alternativa. Creo que es una fecha que quien quiere ser torera sueña algún día poder tomarla y qué privilegio poder tomarla aquí.

─La pandemia no pudo con tus sueños.

La pandemia fue un parón súper importante. En lo personal, pues tenía fechas en plazas importantes y obviamente al principio te duele muchísimo, pero después hay que asimilarlo, hay que darse cuenta cuál es la realidad y darle vuelta. En mi caso es seguir preparándome, no aburrirme. Tuve la suerte a estar mucho en el campo, entonces eso te mantiene en constante cercanía con el animal, con el toro, la vaca. En lo personal ir al campo me motiva muchísimo, entonces eso a mí me ayudó a no venirme abajo. Claro, nada como ser anunciado en las plazas importantes, pero bueno, hay que darle la vuelta, verlo de la mejor manera posible y llegar preparado a cuando todo volviera a la normalidad porque tarde a temprano iba a volver. Obviamente tardó, pero volvió y había que estar preparado para los compromisos que fueran saliendo.

─¿Te da nervios estar en una plaza importante como Acho al lado de dos grandes?

Bueno, sí. Más que nada no por que tú quieras dar una imagen, sino todo lo contrario, tú has soñado siempre estar en ese momento y ahora que estás, pues nada, queda nada más disfrutarlo, entregarme, disfrutar de esas tardes porque son tardes únicas, la alternativa solo se vive una vez. Pase lo que pase tiene que ser un día muy bonito. Va a ser una satisfacción enorme tomar la alternativa y ojalá pueda ser con un triunfo.

─¿Qué les puedes decir a esa personas que critican las corridas de toros? Seguro mañana vas a escuchar algunos gritos porque siempre se posan afuera.

Cuando he tenido alguna plática con alguien que no le gustan los toros, yo lo único les digo es que para juzgar algo hay que conocerlo y si no te gusta, respetarlo. Yo creo que hay que respetar las tradiciones, los gustos, las culturas, y si no te gustan, pues tampoco vayas, nadie te está diciendo que lo hagas. Al que le interese conocer el mundo taurino, se va a llevar otra impresión por todo lo que conlleva esta profesión de muchísimo trabajo, respeto y también de jerarquía. Es una profesión en la cual se te inculcan unos valores, no solo al torero, sino al ganadero, al empresario, al aficionado mismo. El ir a una plaza y ver un espectáculo donde un ser humano y un animal se juegan la vida, yo creo que es lo más bonito de este mundo. Es una cosa única.

─¿Qué piensas de la afición de Acho?

Estoy contando las horas para poder disfrutar otra vez de la afición. He tenido también la suerte de haber visto muchísimas faenas de tantos toros que han pasado por aquí. Se me ponen los pelos de punta de pensar en ese ole tan fuerte que se escucha aquí en Lima.

─¿Qué piensas de Andrés Roca Rey?

Se me viene a la mente todas las virtudes que puede tener una persona que quiere ser torero y muchísimos valores: la admiración, la maestría, valor, técnica, todo. Es un maestro a quien le tengo muchísima admiración y respeto. He tenido la suerte de convivir algunos momentos con él y no me queda nada más que admirarlo muchísimo. Verme ahora anunciado con él, en su plaza, en verdad es un privilegio. Yo siempre dije que, si algún día tomaba la alternativa y se pudiera elegir, me gustaría con el maestro Roca Rey y fíjate, no fue solo con el maestro Roca Rey sino también con el maestro Juli. Cuando él toma la alternativa yo todavía no había nacido, entonces imagínate, lo he visto toda mi vida. He tratado aprender muchísimo de él y es un privilegio estar anunciado en esta plaza con esos dos figurones del toreo.

─Como hijo de ganadero, ¿cómo explicar qué significa un toro para ti?

Es un animal que ha nacido para eso. El ser humano lo único que ha hecho es ir mejorando su genética Creo que es uno de los animales que mejor cuidado tiene desde que nace, hasta que muere en plaza de toros. Se les trata con muchísimo respeto. Yo creo que si hay alguien que verdaderamente ama a ese animal son los taurinos.