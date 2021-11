Pronóstico del martes 16 de noviembre del 2021

Horóscopo de Géminis: Trabajo y negocios: se adelantará a actitudes que pueden dañarle. Alguien no será bien recibido. Amor: cometerá una torpeza que su pareja no querrá perdonar; no se precipite.

Géminis: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 21 de mayo hasta el 21 de junio.

Géminis: predicciones previas

11 de noviembre: Trabajo y negocios: un nuevo negocio aumenta sus dudas, pero un valioso aporte llegará a tiempo. Amor: mezclar la pareja con el trabajo le alterará los nervios. Reflexione.

12 de noviembre: Trabajo y negocios: un malentendido le dejará al borde del ridículo frente a compañeros. Todo pasará. Amor: un incidente revelará cuánto le ama quien está a su lado; reflexione.

13 de noviembre: Trabajo y negocios: decidirá perfeccionar lo que tiene ahora antes que tomar nuevos trabajos. Amor: su carácter escurridizo impedirá el compromiso como quiere su pareja.

14 de noviembre: Amor: un encuentro derriba la resistencia de alguien que le atrae. Inicia romance o se reconcilia. Salud: hidrátese más en el día. Sorpresa: un buen amigo se enojará.

15 de noviembre: Trabajo y negocios: fallos de comunicación, evite mensajes confusos o sus rivales aprovecharán. Amor: su pareja le confía secretos que le dejan con dudas para seguir adelante.

