Pronóstico del viernes 19 de noviembre del 2021

Horóscopo de Géminis: Trabajo y negocios: una situación difícil se resolverá del modo que ha intuido. Si participa, ganará. Amor: un reencuentro hará que de las cenizas surja el fuego de un amor inolvidable.

Géminis

Géminis: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 21 de mayo hasta el 21 de junio.

Géminis: predicciones previas

14 de noviembre: Amor: un encuentro derriba la resistencia de alguien que le atrae. Inicia romance o se reconcilia. Salud: hidrátese más en el día. Sorpresa: un buen amigo se enojará.

15 de noviembre: Trabajo y negocios: fallos de comunicación, evite mensajes confusos o sus rivales aprovecharán. Amor: su pareja le confía secretos que le dejan con dudas para seguir adelante.

16 de noviembre: Trabajo y negocios: se adelantará a actitudes que pueden dañarle. Alguien no será bien recibido. Amor: cometerá una torpeza que su pareja no querrá perdonar; no se precipite.

17 de noviembre: Trabajo y negocios: un sueño se concreta y favorece su calidad de vida. Llegan logros exitosos. Amor: si la pareja convive, la plenitud sentimental embellecerá la relación íntima.

18 de noviembre: Trabajo y negocios: demasiada susceptibilidad le dificultará cambiar una situación a su favor. Amor: su actitud seductora hará que alguien le siga de cerca y no quiera separarse.

VIDEO RECOMENDADO

Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo