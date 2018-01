La ceremonia de los Globos de Oro 2018 concluyó con la consagración del drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y de la comedia "Lady Bird" como los principales ganadores del premio. Tras ello, las estrellas celebraron en las fiestas que organizaron los canales FOX y HBO para los nominados y otros artistas invitados.

El elenco de "Game of Thrones", entre ellos Emilia Clarke y Kirt Harington, se dio cita en el 'after party' que HBO organizó en el restaurante Circa 55, de Los Ángeles.

Kit Harington y Emilia Clarke de "Game of Thrones" en la fiesta de HBO tars los Globos de Oro. (Fotos: AFP) Kit Harington y Emilia Clarke de "Game of Thrones" en la fiesta de HBO tars los Globos de Oro. (Fotos: AFP)

Otro nutrido grupo, integrado por los elencos de "The Handmaids Tale" y las cintas "Call Me by Your Name" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" prefirió quedarse en el Beverly Hilton para la fiesta organizada por FOX.

UNA GALA HISTÓRICA

Las múltiples acusaciones contra actores, cineastas y agentes de Hollywood desde octubre del 2017 han llevado a muchos de los acusados a ser despedidos, obligados a renunciar o abandonar proyectos creativos. Algunas de las estrellas que asistieron a la ceremonia, como la mexicana Salma Hayek, han descrito sus propias experiencias desgarradoras.

Por ello la edición 2018 de los Globos de Oro estuvo dominada por las bromas y discursos sobre los escándalos de conducta sexual inapropiada que sacudieron a Hollywood el año pasado.

La noche comenzó con una alfombra roja, normalmente colorida, transformada en un mar de estrellas vestidas de negro para mostrar su solidaridad con las víctimas de acoso sexual dentro y fuera de la industria del entretenimiento.