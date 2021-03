Horóscopo de hoy | Domingo 28 de marzo| Tarot | Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy.

Esto es lo que dice tu signo para este domingo 28 de marzo de 2021

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Amor: su pareja tomará la relación como un juego y usted comenzará a expresar enojo. Relájese y dialogue. Salud: si usa menos sal, mejor. Sorpresa: el pedido de un amigo será ofensivo.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Amor: compartirá las vivencias más bellas con su pareja. Será el renacer de una dulce ternura que parecía extinguida. Salud: sentirá gran vigor. Sorpresa: no respetará una tradición.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Amor: habrá discusiones porque olvida las fechas importantes. Preste atención y las cosas mejorarán. Salud: tensiones en la espalda. Sorpresa: llegará la visita que más le incomoda.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Amor: una dulce corriente de afecto fluirá de su corazón y le permitirá ver quién realmente le ama. Salud: relájese más y dormirá. Sorpresa: verá que un milagro se producirá.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Amor: si no limita su orgullo hará imposible la vida de su pareja. Conténgase y escuche con atención al otro. Salud: use ropa cómoda y camine. Sorpresa: una coincidencia no lo será.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Amor: alguien de su entorno cercano le atrae porque vive una dulce afinidad. Inminente romance. Salud: beba más agua en el día. Sorpresa: un cambio de planes será muy favorable.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Amor: exagera su carácter y eso le convierte en cascarrabias. Relájese, o su pareja tendrá la razón. Salud: cuidado con los esfuerzos. Sorpresa: un extravío o pérdida traerá problemas.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Amor: su pareja aparecerá con un regalo deslumbrante. Las cosas marcharán cada día mejor. Salud: relájese y pensará mejor. Sorpresa: le darán una excusa increíble.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Amor: idealizar a la pareja es un riesgo pero con los pies sobre la tierra la verá tal como es. Salud: el deporte le hará bien. Sorpresa: alguien le hará un pedido extraño.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Amor: un gracioso incidente será la excusa para trabar relación con alguien; posible romance. Salud: cuide sus rodillas y tobillos. Sorpresa: supera un obstáculo insalvable.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Amor: una cita le llenará de entusiasmo. Vaya con cautela y evite los detalles sobre su experiencia anterior. Salud: un dolor se disipará. Sorpresa: un secreto será difícil de guardar.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Amor: su actitud compasiva hará que muchos quieran confiarle penas pero a su pareja no le gustará nada. Salud: dejará un mal hábito. Sorpresa: llegará demorado reconocimiento.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: INTELIGENTE, AMABLE Y SOLIDARIA. ES CONTESTATARIA HACIA LAS FIGURAS DE AUTORIDAD.

