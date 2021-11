Durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, Marte estará en trígono a Neptuno, Sol y Mercurio en trígono a Quirón, Neptuno deja de retrogradar, Luna nueva en Sagitario y eclipse solar.

Mira | Horóscopo chino, BTS: qué integrante es más compatible contigo, según su signo zodiacal

HORÓSCOPO PARA ARIES

La semana comienza con Marte, regente de Aries, trígono a Neptuno, regalándoles motivación y valentía para perdonar heridas del pasado e ir por nuevas aventuras donde se animen a enamorarse. Mercurio en trígono a Quirón en Aries les permite perder el miedo al fracaso y moverse con el aprendizaje de sus experiencias pasadas, vayan por lo que quieren, los sueños se alcanzan.

El día jueves la Luna conjunta a Marte les invita a reconocer la necesidad de poner límites a malos vicios, vínculos tóxicos, cualquier tipo de violencia para con ustedes y cualquier otro ser. De sus experiencias traumáticas debe aflorar un combustible poderosísimo: transformen su pasado y sean personas con valentía y corazón en sus pensamientos y acciones.

La Luna nueva en Sagitario del día sábado les invita a sembrar confianza en ustedes para vivir nuevas experiencias, ampliar sus horizontes, tomar nuevos rumbos, y ponerse en búsqueda de una percepción más integral y amplia de la existencia. El fin de semana será ideal para atender su mundo profesional y las metas que quieran alcanzar.

HORÓSCOPO PARA TAURO

La semana inicia con la atención puesta en el mundo rutinario. Tauro, denle lugar al cuidado de su cuerpo y bienestar y den su mejor versión en cualquier lugar en el que estén, verán cómo atraen oportunidades.

El día martes la Luna en tensión a Venus les invita a integrar una respuesta optimista frente a los desafíos que aparecen en su expansión, comprométase con lo que quieren pulir y mejorar de sus talentos y servicios personales para dar su mejor versión al mundo.

El día jueves Venus sextil a la Luna les trae fluidez para dialogar de nuevos rumbos con la pareja o vínculos cercanos, ven a los demás desde una postura más madura y comprensiva. La Luna nueva del día sábado les permite sembrar nuevas maneras de comprometerse en sus vínculos más íntimos, vuelvan a confiar en el otro y unan sus experiencias y talentos para potenciarse. El fin de semana será propicio para revisar sus juicios frente a su pareja o vínculos íntimos, eviten buscar culpables y víctimas.

HORÓSCOPO PARA GÉMINIS

La semana comienza con Mercurio, regente de Géminis, en armonía con Saturno, la Luna y Quirón, invitándoles a tomar una mirada más realista y responsable frente a sus futuros pasos, registren lo que ustedes quieren hacer y abandonen las expectativas ajenas o propias. Es tiempo de ampliar su mundo vincular, quiten el velo juicioso y sanarán viejas memorias de exclusión.

El día miércoles Mercurio en tensión a Urano les invita a integrar una postura empática y receptiva frente a los demás, los juicios aplicados a los otros hablarán más de ustedes. La Luna nueva del día sábado junto a Mercurio les invita a sembrar nuevas maneras de vincularse con el mundo, la maestría está al frente de ustedes, todo el tiempo. Siembren confianza y apertura para con los demás, sobre todo, quienes quieran emparejarse o asociarse.

HORÓSCOPO PARA CÁNCER

La semana comienza con la Luna, regente de Cáncer, en armonía al Sol y Saturno, se animan a conquistar sus miedos y desafían sus propios límites, las experiencias que dejaron marcas son las grandes fuentes de sabiduría para sus nuevas raíces. El día martes la Luna en tensión a Venus y Plutón les invita a madurar su mundo vincular, para transformarse deberán rever los contratos implícitos y explícitos que han contraído. El día miércoles la Luna en tensión a Urano y Saturno les invita a trascender el temor rechazo y disfrutar de nuevos vínculos o grupos.

El día jueves la Luna conjunta a Marte les invita a accionar su mundo creativo, activen desde una actitud lúdica lo que tanto les genera disfrute y reconózcanse ustedes mismos. Es el momento de emprender nuevos caminos. El día sábado la Luna nueva en Sagitario les permite sembrar una actitud optimista y abundante en su cotidiano, confíen en la maestría que tienen para darle al mundo y conviértanla en servicio. Nutran nuevas rutinas donde haya ejercicio y movimiento.

HORÓSCOPO PARA LEO

La semana inicia con el Sol, regente de Leo, en armonía a la Luna, permitiéndoles tomar una actitud comprensiva y más relajada frente a su presente, nacen nuevas ideas y proyectos. El día martes el Sol trígono a Quirón y sextil a Saturno les trae optimismo y confianza para comprometerse en nuevos proyectos, no se queden sin explorar por temor a lo que puede pasar.

El día viernes el Sol en tensión a Urano les invita a integrar cambios en su mundo profesional y laboral donde se animen a exponer y relucir sus múltiples dones, es tiempo de integrar la expansión y generar modificaciones. La Luna nueva del día sábado les permite sembrar conexión con el niño interno, tomar una actitud más lúdica frente a la vida, reconocer, darle confianza y movimiento a lo que ustedes quieren explorar.

HORÓSCOPO PARA VIRGO

La semana inicia con Mercurio, regente de Virgo, en armonía la Luna, Quirón y Saturno, trayéndoles predisposición para comprometerse con cambios en su rutina donde se pongan en práctica lo aprendido en sus experiencias pasadas. Como tratan a sus compañeros de labor es como se tratan a ustedes mismos; aprendan de sus pares y no tomen actitudes extremistas.

El día miércoles Mercurio en tensión a Urano les permite reconocer creencias juiciosas absorbidas en el ámbito familiar que ya no sirven para su crecimiento y exploración personal; conecten la mente con sus necesidades personales. La Luna nueva conjunta a Mercurio del día sábado les invita a sembrar nuevas maneras de expresar sus necesidades y comunicar sus emociones; el diálogo con el mundo interno es clave para reconocer que es lo que necesitan para sentirse nutridos, amados, cuidados y protegidos en su hogar.

HORÓSCOPO PARA LIBRA

La semana comienza con la Luna ingresando al signo de Libra, permitiéndoles registrar sus necesidades más íntimas y tomar una actitud adaptable al día. El día martes Venus en sextil a Neptuno y cuadrando a la Luna, trae integración de sus deseos y necesidades en el ámbito laboral y cotidiano, permítanse darse los espacios necesarios.

El día jueves la luna sextil a Venus les permite conectar y darle valor a sus dones y potenciales únicos y comenzar a gestarlos y darle forma. Integren la buena alimentación, ocio consciente y sano descanso. La Luna nueva del día sábado les permite sembrar confianza en su inteligencia y su poder para comunicar y transmitir conocimiento; nuevos cursos o carreras están en vista. Nutran nuevas maneras de comunicarse acordes al aprendizaje ya hecho.

HORÓSCOPO PARA ESCORPIO

La semana comienza con el foco puesta en sus sentires más profundos, Escorpio, están madurando su manera de conectarse con su mundo emocional, para ello deben abrirse y compartirse y dialogar más con el otro. Reconozcan sus grandes sueños y nútranlos de a poco. El día martes la Luna en tensión a Plutón les invita a integrar una mirada más integral y menos separatista para con los demás, libérense de juicios y balances, lo que deben y lo que tienen que, están en tiempos de transformar su visión frente al mundo.

El día jueves Marte en su signo conjunto a la Luna les propone integrar valentía y coraje para salir a la conquista de sus deseos, denle valor a sus capacidades y movimiento a sus planes. La Luna nueva del sábado les permite sembrar confianza en sus dones y capacidades únicos para brindarle al mundo, nútranlos y sáquenlos a pulir, alimenten su valoración personal.

HORÓSCOPO PARA SAGITARIO

La semana inicia con la energía puesta en los grupos y amistades, Sagitario, disfruten de encuentros y compartan sus alegrías y no tan tantas. Para madurar su comunicación con los demás deberán ser claros con sus palabras, no se comprometan donde no quieran hacerlo. El día martes la Luna trígono a Júpiter les trae optimismo y confianza para abrirse a nuevas maneras de conectar con los demás; el futuro se ve prometedor, pero sus pensamientos del presente son quienes lo nutren.

El día jueves la Luna cuadrando a Júpiter les invita a nutrir sus sueños y anhelos más profundos, confíen en que nunca es tarde para moverse en pos de lo que queramos explorar. La Luna nueva en su signo les permite sembrar confianza en ustedes mismos y animarse a moverse y explorar nuevos horizontes, amplíen la manera en que ven la vida a una más expansiva e integral. Una nueva conciencia nace, nada está separado de ustedes, ustedes nunca estuvieron separados de nada.

HORÓSCOPO PARA CAPRICORNIO

La semana inicia con la Luna y Mercurio en armonía a Saturno, regente de Capricornio, trayéndoles una postura comprensiva y empática para el mundo, no olviden nutrir también su mundo interno y su hogar, trasladen ese amor a su nido y anímense a compartirse. La abundancia está donde hay disfrute y amor por lo que se hace.

El día martes el Sol en armonía a Saturno les ilumina y hacer dialogar a su mundo más sensible con sus valores personales, aquello que les hace sentir carentes son ilusiones sobre estar separados del mundo, ésto es una mala hipnosis o sueño, si reconocen su abundancia personal en vez de observar sus carencias o supuestas necesidades, podrán darse cuenta. El día miércoles la Luna en tensión a Saturno les invita a registrar la necesidad de conectar con grupos de amigues donde puedan compartirse y disfrutar.

El día viernes la Luna sextil a Saturno les sensibiliza para que vuelvan a plantearse que cosas valoran de su experiencia por ésta vida. La Luna nueva del día sábado les permite sembrar fe y confianza en la vida y los demás seres que la habitan, sembrar una mirada más empática y unificadora donde no se juzgue sino se comprenda y se cuide, nadie es más o menos importante.

HORÓSCOPO PARA ACUARIO

La semana inicia con Saturno en Acuario sextil a Mercurio, trayéndoles comprensión sobre su manera de ver al mundo y a sus amistades, cómo ven al mundo será lo que encuentren en su cotidiano, tengan mucho cuidado porque quienes ven muros gigantes, encontrarán muchos de éstos.

El día miércoles la Luna opuesta a Urano les invita a integrar los cambios necesarios en su mundo interno y externo para ir armando el mundo profesional y laboral que desean, las cosas se consiguen accionando, no imaginándolas. El día viernes el Sol en aspecto a Urano les invita a integrar en su manera de vincularse con los demás una actitud más espontánea y honesta respecto a sus necesidades y sentires.

Practiquen el desapego del hogar natal, los pajaritos no aprenden a volar para quedarse dependiendo del nido. La Luna nueva del día sábado les permite sembrar nuevas maneras de responder frente a sus amistades, grupos e integrar una manera de ver la realidad colectiva con amor y menos juicio. Lo que ustedes piensan de los habitantes del planeta, se hace realidad.

HORÓSCOPO PARA PISCIS

La semana inicia con Marte en trígono a Neptuno, regente de Piscis, trayéndoles motivación y coraje para emprender nuevos caminos y ampliar horizontes; se animan a iniciar nuevos estudios o compartir lo aprendido en los últimos años. Viajes se ponen en marcha. El día miércoles Neptuno retoma su marcha directa y la fe se debe convertir en una luz en medio de tanta confusión, ésta no se debe tomar prestada, debe ser propia, creada por y para ustedes, donde la certeza de que no existe ni existió la separación de ustedes con la creación, es la bandera. Recuerden la famosa frase, “la fe mueve montañas”.

El día jueves la Luna en trígono a Neptuno les permite llenarse de optimismo y confianza para responder a lo que acontezca. El día sábado la Luna nueva en Sagitario les permite sembrar confianza en sus dones para entregar al mundo, su mundo profesional y laboral es un área fértil donde sus deseos son semillas, pregúntense a qué les gustaría dedicarse, a través de qué quisieran ser reconocidos. Ese mismo día la Luna cuadrando a Neptuno lleva el foco a su sensibilidad y apertura frente al mundo, que deberá ser enfocada en propósitos claros para no generar fugas energéticas y confusión.