Horóscopo de HOY, viernes 28 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: las metas planeadas parecerán estar lejos, pero estarán más cerca que nunca. Amor: momento para dejar de lado la tendencia a creer que solo sus iniciativas valen.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán sobre rieles y dan oportunidad para probar proyectos nuevos. Amor: el desafío de una nueva etapa mejorará el ánimo y será un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta le gustará por lo conveniente pero traerá cambios inesperados. Amor: su confianza no impedirá que caiga bajo el encanto de una persona muy especial.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: un asunto delicado generará inquietud pero con mano firme lo resolverá. Amor: alguien que le atrae le hará una invitación inesperada, pero difícil de rechazar.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: le llegará información valiosa que se traducirá en logros geniales y más beneficios. Amor: un encuentro casual derivará en un romance a primera vista con dulces vivencias.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su capacidad intuitiva le guiará en reuniones en las que debe obtener acuerdos. Amor: una afinidad inesperada le revelará su alma gemela y su encanto hará el resto.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: será favorable promover proyectos nuevos pero alguien causará retrasos. Amor: la armonía fortalecerá el clima de seducción y ausencia de conflicto en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: un colega valorará sus habilidades, pero le hará notar algunos errores. Amor: no todo pasará por lo físico. Su mundo interior se conectará con la relación.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: gente maliciosa intentará apropiarse de un proyecto muy bien trabajado. Amor: en entredicho de la pareja, será bueno hacer las paces y la seducción crecerá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: todo mejorará si se adapta a los cambios imprevistos; replanteo de planes. Amor: ciertos indicios de frialdad no deberían ser pasados por alto; diálogo superador.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las cosas estarán difíciles. Resolverá los problemas pero con un cambio de rumbo. Amor: conocerá a la persona que lo elige así tal como es, sin quitar ni agregar nada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición captará lo que otros no ven. Un dato valioso le dará nueva oportunidad. Amor: deseará conocer a una persona encantadora pero que le parece inalcanzable.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POCO SOCIABLE PERO CUANDO PUEDE, AGASAJA A SUS AMIGOS CON UN ALMUERZO.