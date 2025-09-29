Horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su avance será notorio e iniciará cambios que generarán la adhesión general. Amor: una revelación inesperada hará crecer la calidez y la armonía en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: todo podría estar mejor pero un giro en las condiciones trabará el proyecto. Amor: sus iniciativas facilitarán que la confianza crezca en la pareja para generar calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: superará obstáculos y se abrirán puertas que harán crecer los beneficios. Amor: su buen humor facilitará un amable encuentro que generará una relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una buena idea se convertirá en la base de un proyecto que resultará exitoso. Amor: surgirán altibajos. Momento para quitarse la coraza pero los cambios tardarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con tratos convenientes, logrará los apoyos para encarar con audacia los proyectos. Amor: los conflictos se resolverán en la pareja si acepta que ha cometido errores.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por gente maliciosa, pero los limitará. Amor: hará bien en alejar a los entrometidos que confunden o crecerá la tensión.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un desacuerdo arriesgará los éxitos que obtuvo con mucho esfuerzo. Amor: su ideal de pareja crecerá con la gratificación que obtiene en cada encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad inesperada hará fluir el dinero que necesita. Amor: su instinto le indicará que una etapa llega a su fin y tomará una decisión.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una vieja vocación se convertirá en un factor de prosperidad. Amor: una relación se iniciará con dudas y emoción pero de a poco se entusiasmará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para no apartarse de las metas y no improvisar. Amor: en la pareja le pondrán plazos para una definición que terminará con las dudas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas interesará a gente influyente. Amor: su corazón quedará impactado por los actos y palabras inesperadas de una persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que resolverán dificultades. Sus metas están cerca. Amor: se enamorará a primera vista de una bella persona que no asegura una relación.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY LEAL EN LA AMISTAD Y LA PAREJA. LE GUSTA SOCORRER A LOS QUE SUFREN.