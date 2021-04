Horóscopo de hoy | Domingo 18 de abril | Tarot | Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy.

Horóscopo de hoy domingo 18 de abril de 2021

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: estará más sensible de lo habitual. Esté alerta, sin aviso, llegará alguien que le resultará irresistible. Salud: sus hombros estarán tensos. Sorpresa: surge compromiso difícil de rechazar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: urge hallar un espacio para el diálogo íntimo o pequeñas cosas se saldrán de cauce. La armonía crecerá. Salud: fin de las alergias. Sorpresa: alguien cometerá gracioso desatino.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se siente susceptible y toda crítica le irritará. Una pausa evitará peleas y permitirá hacer las paces. Salud: las caminatas mejoran su vida. Sorpresa: se presenta señal de prosperidad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: el compañerismo crea rutinas. No ceda a la tentación de no hacer nada y proponga cosas nuevas. Salud: su dieta necesita cambios. Sorpresa: lo que parece misterioso se revelará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: roces en la pareja hacen surgir un conflicto que cree superado. Más le vale controlarse y prestar atención. Salud: una dolencia queda atrás. Sorpresa: recibirá un pedido conmovedor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su pareja vuela con su imaginación y usted se molesta. Relájese y déjese llevar; lo disfrutará. Salud: riesgo de tropiezos o caídas. Sorpresa: llega de improviso amigo de la infancia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la vida social no debe ser excusa para evitar el diálogo. No deje pasar la oportunidad. Salud: sus nervios estarán alterados. Sorpresa: los nuevos aliados no serán una ayuda.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el optimismo le invade; el deseo que ha disminuido, hoy crece en la pareja y se disfruta. Salud: se relaja y descansa mejor. Sorpresa: un elogio le resultará desconcertante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: encrucijada en el corazón. Se debate entre dos opciones amorosas; elegirá bien. Salud: menos sal en su dieta, mejor. Sorpresa: recibirá curiosa visita de ex pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: el tema del dinero provoca fricciones en la pareja. Relájese y evite su deseo de controlar. Salud: inicie rutinas de gimnasia. Sorpresa: un amigo dejará de ser confiable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: ideal para retomar temas postergados de la pareja. La sinceridad incrementará la armonía. Salud: pida una segunda opinión. Sorpresa: un accidente trae beneficio inesperado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su carisma se incrementa e influye más de lo que cree a su entorno. Su pareja sufrirá confusión. Salud: hidrátese a cada momento. Sorpresa: una cita divertida disipará la tristeza.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENÉRGICA Y RIGUROSA. MUY ATENTA HACIA EL TRABAJO PERO LE TIENTA MÁS LO AFECTIVO.

