Horóscopo de HOY, domingo 22 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Amor: un conflicto podría desatar discusiones pero la relación se conservará con fuerte calidez. Salud: la prevención atenta funcionará. Sorpresa: visita imprevista.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: momento para iniciar nuevas relaciones, alcanzar una reconciliación o salir a divertirse. Salud: una vivencia será sanadora. Sorpresa: encuentro fortuito.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: le llegará un interesante mensaje de la persona que más expectativas le despierta. Salud: menos dulces y más ejercicio. Sorpresa: elogio inesperado.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: resolverá una situación complicada en la relación y su encanto se percibirá más fuerte. Salud: habrá mejorías inesperadas. Sorpresa: posible mudanza.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: finalmente, se encontrará con la persona que le gusta pero otra querrá insistir con su presencia. Salud: se cuidará en las comidas. Sorpresa: hallará algo extraviado.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: mejorará la comunicación y los sentimientos se expresarán en profundidad. Salud: sin excesos, estará mejor. Sorpresa: festejo divertido.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: una confusión alterará los nervios en la pareja pero la calma llegará con mucho afecto. Salud: incrementará el ejercicio. Sorpresa: alguien se irá sin aviso.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: conocerá a una persona que le impactará por su gran calidez de corazón. Salud: hará bien en caminar más. Sorpresa: sospechosa coincidencia.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: estará bien salir con amigos pero será bueno equilibrar con su pareja. Salud: una dolencia comienza a ceder. Sorpresa: se avecina un cambio.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento propicio en la pareja, para tomar iniciativas y renovar la calidez. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: eludirá un riesgo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momento para la diversión; su encanto se verá irresistible y facilitará un encuentro. Salud: una vieja dolencia se aliviará. Sorpresa: lo simple triunfará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: dejará de lado actitudes teñidas de orgullo o podría causar cierto alejamiento en la pareja. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: encuentro romántico.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FIRME Y SEDUCTORA. SU MUNDO INTERIOR ES BELLO ASÍ COMO TORMENTOSO.