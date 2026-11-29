Horóscopo de HOY, domingo 29 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Amor: las nuevas relaciones serán su fuerte y lo comprobará en cada ámbito al que concurra. Salud: las emociones se dispararán. Sorpresa: cierta discordia se disipará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su intuición le guiará en el encuentro con una persona agradable y el romance comenzará. Salud: una consulta traerá alivio. Sorpresa: algo será decepcionante.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un secreto mantenido en el tiempo no hará bien a la relación; el diálogo sincero ayudará. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: encuentro incómodo.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: roces o discusiones en la pareja terminarán con iniciativas nuevas y plenas de calidez. Salud: alergias o dolores se calmarán. Sorpresa: expectativas cumplidas.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona menos imaginada se acercará con interés. Salud: los cambios de clima afectarán. Sorpresa: momento conmovedor.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: se avecina una etapa en la que la pareja vivirá experiencias que la hará madurar. Salud: caminar todos los días hará bien. Sorpresa: encuentro en la multitud.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: alguna actitud impulsiva alejará a la persona que le interesa, pero la remontará. Salud: concurrir al gimnasio hará bien Sorpresa: litigio resuelto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: alguien se la pasará llamando su atención y le agradará; será su alma gemela. Salud: mejorará con una dieta sana. Sorpresa: encuentro a solas.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: una promesa no cumplida en el pasado, se convertirá en fuente de reproches. Salud: nadar genera beneficios. Sorpresa: ausencia inesperada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una sabia sugerencia evitará que el desgaste de la pareja llegue más pronto. Salud: necesario hidratarse bien. Sorpresa: alguien será audaz.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: conocerá una persona que comenzará a llenarle de expectativas que se cumplirán. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: intuición exitosa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: alguien que conoce poco, le invitará a un encuentro que despertará una mutua calidez. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: un temor se disipa.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA A ACTUAR CON DUREZA SI LE DAÑAN Y AMABLE SI LE TRATAN CON AFECTO.