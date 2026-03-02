Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
21:13
  • REVISE SU HOROSCOPO DEL MARTES 3 DE MARZO DE 2026

21:11

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: un material no llegará, complica las cosas y cambiar el plan no será la opción. 
  • Amor: los pequeños detalles no bastarán, también hace falta tomar la iniciativa. 
21:06

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: gente influyente evaluará su proyecto y el resultado le llenará de satisfacción.
  • Amor: un gesto de la persona que le gusta será muy claro pero conviene no precipitarse.
21:05

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: su temperamento será determinante para generar un nuevo proyecto. 
  • Amor: será un tropiezo pasar por alto un detalle que ama su pareja, pero lo reparará.
21:05

CANCER (junio 22-julio22)

  • Trabajo y negocios: trabajará con buen humor y eso causará que los negocios resulten positivos.  
  • Amor: la persona que le atrae se acercará con una hermosa excusa. Posible romance.
21:04

LEO (Julio 23-agosto22)

  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que otros no se atreven a implementar y todo funcionará mejor. 
  • Amor: una sorpresa deslumbra a su pareja y cambia el clima enrarecido de la pareja. 
21:01

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: gente de su entorno retaceará la cooperación cuando más la necesita. 
  • Amor: en una reunión estará esa persona que quiere conocer y le resulta irresistible.
21:00

LIBRA (septiembre23-octubre22)

  • Trabajo y negocios: hallará que una oferta muy promocionada no resulta de utilidad para mejorar. 
  • Amor: si exagera las discusiones, la relación podría perder la armonía.
21:00

ESCORPIO (octubre23-noviembre21)

  • Trabajo y negocios: una crítica que parece constructiva ocultará una actitud maliciosa. 
  • Amor: su pareja insistirá en que cambie de parecer sobre un tema antes acordado.
20:59

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)

  • Trabajo y negocios: su liderazgo será la motivación que está esperando su entorno. 
  • Amor: alguien querrá sorprenderle con una cita a ciegas pero no le resultará interesante.
20:38

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

  • Trabajo y negocios: podrían surgir altibajos, pero los negocios estarán firmes. 
  • Amor: surgirá una cita romántica con la persona menos imaginada. Momento inolvidable.
20:35

ACUARIO (enero21-febrero19)

  • Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y ayudará con los asuntos pendientes. 
  • Amor: los conflictos que sacuden a la pareja quedarán resueltos con un diálogo sincero.
20:35

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: una negociación complicada terminará con éxito y todo comienza a ordenarse. 
  • Amor: el acercamiento de una bella persona llenará de expectativas su alma sensible. 
20:34
  • SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LOS MISTERIOS DEL SUBCONSCIENTE; AMA CONOCER DE PSICOLOGÍA.
20:33

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, martes 3 de marzo ?

Revisa aquí el horóscopo del lunes 2 de marzo