18:39
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: alguien de su entorno tendrá una idea genial que asegurará el éxito.
- Amor: llegará a un evento con un cambio de imagen que captará las miradas de todos.
18:37
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios : la mala comunicación se reflejará en discusiones sobre los proyectos.
- Amor : la aparición de una ex pareja estimulará habladurías pero nada podrá reclamar.
18:35
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: un comentario desafortunado afectará la salida de proyectos.
- Amor: querrá tener cerca a la persona que llena de cálidas vivencias al romance.
18:33
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: surgirán dificultades que podrían perjudicar un negocio.
- Amor: con simpatía atraerá a una persona que parece distante y el romance surgirá.
18:32
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: hallará una solución a problemas que otros eludieron.
- Amor: un romance podría surgir con una bella persona pero conviene dejar atrás la timidez.
18:31
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios: alguien vendrá con una idea muy interesante; nueva opción y beneficios.
- Amor: alguien le dirá que da demasiadas vueltas para decidirse; tendrá sus razones.
18:30
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: tendrá fuerte confianza en el éxito de su idea plasmada en un proyecto.
- Amor: su timidez no ayudará en un encuentro, si se relaja, su corazón se expresará.
18:27
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DISPUESTA PARA INTERVENIR CON FIRMEZA EN LOS CONFLICTOS DE LOS DEMÁS.
18:27
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 7 de noviembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 7 de noviembre?
• Revisa aquí el horóscopo del jueves 6 de noviembre.