Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
21:53
  • HOROSCOPO DEL JUEVES 19 DE MARZO DE 2026

21:53

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: tomará más compromisos de los que puede cumplir y los atenderá a todos.  
  • Amor: algunas fricciones en la pareja comenzarán a desaparecer y el entendimiento llegará.
21:52

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: reflotará un proyecto postergado y vencerá las críticas. Iniciará nueva etapa. 
  • Amor: un amable encuentro le dará un nuevo sentido a su vida, un romance se avecina.
21:51

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: inicio prometedor en nuevo negocio o trabajo y todo conduce a la prosperidad. 
  • Amor: conocerá a una persona que hará vibrar su corazón, pero no se precipite.
21:49

CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: llegará propuesta poco estudiada y por eso, no conviene tomar riesgos innecesarios. 
  • Amor: si se concentra en los problemas, antes que en la calidez, no habrá armonía.
21:48

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: el negocio mostrará mejoras y generará el clima que alienta la cooperación. 
  • Amor: actitudes obstinadas tensarán la relación. Será favorable relajarse y escuchar.
21:48

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: dará sugerencias que significarán un éxito en el alcance de las metas.
  • Amor: momento para organizar una cena romántica y disipar rutinas y desgaste.
21:46

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: necesario tomar decisiones o habrá retrasos y las quejas se harán notar. 
  • Amor: la oportunidad para expresar los sentimientos es ahora y la relación se beneficiará.
21:45

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: los planes serán exitosos por la ayuda de gente bien preparada. 
  • Amor: la incertidumbre quedará atrás por llegar a un acuerdo que dará estabilidad.
21:45

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: será competente en las más variadas tareas, pero el entorno exigirá. 
  • Amor: sentimientos guardados crearán malentendidos y provocarán incomodidad.
21:44

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: todo estará bajo control y superará desafíos donde otros fracasan. 
  • Amor: finalmente, le dará la razón a su pareja en temas que no quería negociar.
21:43

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: alguien querrá aprovecharse de su generosidad, pero no dará tiempo a actuar. 
  • Amor: momento para no hacer promesas o garantías ni dar respuestas apresuradas.
21:42

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto crecerá por su actividad creativa y su aplicación dará beneficios. 

Amor: con cierta persona, compartirá dulces vivencias que generan el romance.

21:41
  •  SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD RACIONAL, MITAD SENSIBLE PERO TIENE PREDISPOSICIÓN POR LA ENSEÑANZA.
21:41

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 19 de marzo?

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