Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:51

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto resultará bien pero no tanto como lo espera; lo revisará.

Amor: surgirá una feliz armonía en la relación que generará un nuevo comienzo.

22:50

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá estrategias positivas y tomará decisiones audaces pero fructíferas.

Amor: ronda en la pareja la idea de hacer un cambio de residencia; lo estudiarán bien.

22:50

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá cierto desorden por una evaluación exigente y será destacado.

Amor: demasiadas distracciones provocarán cierto descuido a la relación; lo superará.

22:50

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los plazos se cumplirán antes de tiempo y le permitirá llegar a nuevos clientes.

Amor: los momentos placenteros en la relación más pequeñas atenciones, generarán calidez.

22:50

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su persistencia será destacada, los negocios fluirán con las ideas más creativas.

Amor: actuará con cortesía y no será percibida por el entorno pero a alguien le gustará.

22:49

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá dudas, el éxito llegará y la gente confiable dará seguridad.

Amor: alguna crítica lastimará aspectos sensibles de la relación pero tendrá la razón.

22:49

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará la ayuda financiera que fortalecerá un proyecto muy controvertido.

Amor: un sentimiento que se empeña en ocultar atraerá a una bella persona.

22:49

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: en esta oportunidad, su natural rebeldía asegurará buenos resultados.

Amor: pondrá límites a gente entrometida de una manera que nunca olvidarán.

22:48

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: por exagerada cautela podría perderse una oportunidad.

Amor: no será buena idea tener actitudes intolerantes o cierto conflicto reaparecerá.

22:48

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: convencerá a gente influyente y el rumbo elegido le llevará al éxito.

Amor: una crisis será superada y surgirá lo más agradable de la pareja; nuevo comienzo.

22:48

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: superará restricciones, fallas y demoras con gran habilidad y será destacado.

Amor: una discusión resultará interminable pero tendrá un giro inesperado.

22:48

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas causará demoras en las tareas pero lo revertirá.

Amor: una observación que cree exagerada será el punto de partida para dialogar.

22:47

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y DE GRAN DESTREZA MENTAL CUANDO ESTÁ CON QUIEN LE GUSTA.

22:47

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, miércoles 18 de marzo?

• Revisa aquí el horóscopo del martes 17 de marzo