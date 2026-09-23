19:34
- HOROSCOPO DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
19:33
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: momento para activar la serenidad antes que impulsividad y mejorará.
- Amor: todo será favorable en un encuentro y cualquier desacuerdo se disipará.
19:33
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: los emprendimientos tendrán vía libre para avanzar con buenos resultados.
- Amor: una situación emocional se agitará bajo la calma aparente pero la superará.
19:32
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: se concentrará y los gastos comenzarán a disminuir. Resultados positivos.
- Amor: su encanto impactará en el entorno y cierta persona la percibirá irresistible.
19:30
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: concretará negocios o proyectos que otros dejan de lado por complicados.
- Amor: la relación causará admiración en el entorno por su brillo y agradable armonía.
19:29
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: resolverá trabas, las fallas se subsanarán y los trabajos comenzarán a fluir.
- Amor: expresará los sentimientos y romperán las ataduras o indiferencia; felicidad.
19:29
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: llegarán datos favorables de las actividades y comenzará a recibir elogios.
- Amor: propicio para las parejas que buscan reconciliarse o iniciar un romance.
19:29
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: ciertas circunstancias se conjugarán y un negocio alcanzará el éxito.
- Amor: surgirán afinidades inesperadas con la persona que más le interesa.
19:28
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: los trabajos crecerán y pedirá mayor colaboración del entorno.
- Amor: el diálogo a tiempo en la relación sanará heridas del pasado y crearán fuerte calidez.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: trámites atrasados serán un obstáculo que impedirán avances.
- Amor: momento para las iniciativas audaces que necesita la relación; nuevo comienzo.
19:27
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios : considerará una propuesta que promete buenos resultados.
- Amor: en el entorno habrá una persona que quedará impactada por su agradable encanto.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: será buena idea no dejarse llevar por la inercia para alcanzar metas.
- Amor: estará más flexible y la tensión se disipará, su encanto elevará la calidez en la pareja.
19:24
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: proyectos para un trabajo autónomo avanzarán con gran expectativa.
- Amor: la pareja resolverá diferencias con calidez y decisiones de una relación madura.
19:24
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ PROPIA EN FIESTAS Y REUNIONES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 24 de setiembre ?
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