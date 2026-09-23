Por Redacción EC
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  • HOROSCOPO DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: momento para activar la serenidad antes que impulsividad y mejorará. 
  • Amor: todo será favorable en un encuentro y cualquier desacuerdo se disipará. 
19:33
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: los emprendimientos tendrán vía libre para avanzar con buenos resultados. 
  • Amor: una situación emocional se agitará bajo la calma aparente pero la superará. 
19:32
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: se concentrará y los gastos comenzarán a disminuir. Resultados positivos. 
  • Amor: su encanto impactará en el entorno y cierta persona la percibirá irresistible. 
19:30
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: concretará negocios o proyectos que otros dejan de lado por complicados.  
  • Amor: la relación causará admiración en el entorno por su brillo y agradable armonía. 
19:29
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: resolverá trabas, las fallas se subsanarán y los trabajos comenzarán a fluir.
  • Amor: expresará los sentimientos y romperán las ataduras o indiferencia; felicidad.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: llegarán datos favorables de las actividades y comenzará a recibir elogios.  
  • Amor: propicio para las parejas que buscan reconciliarse o iniciar un romance. 
19:29
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: ciertas circunstancias se conjugarán y un negocio alcanzará el éxito. 
  • Amor: surgirán afinidades inesperadas con la persona que más le interesa. 
19:28
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: los trabajos crecerán y pedirá mayor colaboración del entorno. 
  • Amor: el diálogo a tiempo en la relación sanará heridas del pasado y crearán fuerte calidez. 
19:28
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: trámites atrasados serán un obstáculo que impedirán avances.
  • Amor: momento para las iniciativas audaces que necesita la relación; nuevo comienzo. 
19:27
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios : considerará una propuesta que promete buenos resultados.
  • Amor: en el entorno habrá una persona que quedará impactada por su agradable encanto.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: será buena idea no dejarse llevar por la inercia para alcanzar metas. 
  • Amor: estará más flexible y la tensión se disipará, su encanto elevará la calidez en la pareja. 
19:24
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: proyectos para un trabajo autónomo avanzarán con gran expectativa.
  • Amor: la pareja resolverá diferencias con calidez y decisiones de una relación madura.
19:24
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ PROPIA EN FIESTAS Y REUNIONES. 
19:23

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 24 de setiembre ?

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