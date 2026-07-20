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- SU HOROSCOPO, LUNES 20 DE JULIO DE 2026
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- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar proyectos o negocios nuevos; su entorno le dará apoyo.
- Amor: tomará iniciativas felices y el ánimo de la pareja dará un vuelco hacia la armonía.
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- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: habrá gente que crea problemas o trabas, pero tendrá una solución creativa.
- Amor: disfrutará de las actitudes positivas que renovarán la calidez con gran intensidad.
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- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: un colega traerá información que facilita estrategias y genera beneficios.
- Amor: sus sentimientos podrían ser heridos si evita expresar lo que le molesta; anímese.
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- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: momento para iniciar empresas o renovar los negocios; las ganancias llegarán.
- Amor: la pareja podría internarse en un período de discordia pero descubrirán la madurez.
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- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: con nuevos datos resolverá problemas y se anticipará a los hechos.
- Amor: circunstancias positivas para iniciar una nueva relación o hacer las paces en la pareja.
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- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: un cambio en las reglas de juego creará tareas y proyectos nuevos.
- Amor: su virtud para los acuerdos será vital para terminar con la discordia o la indiferencia.
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- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: descubrirá que la gente menos hábil resuelve problemas con seguridad.
- Amor: expresará los sentimientos y una bella persona se sentirá atraída para acercarse.
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- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: equilibrará opiniones opuestas en un proyecto y comienza a crecer.
- Amor: habrá un juego de seducción que allanará el camino hacia el encuentro romántico.
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- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y los negocios alcanzarán el éxito.
- Amor: una intensa vida social podría dañar la intimidad de la pareja, pero será lo contrario.
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- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: sus acciones se encaminarán hacia el éxito que trae beneficios.
- Amor: la rutina se convertirá en el enemigo a vencer en la pareja y lo hará con audacia.
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- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse con la gente será la clave del éxito.
- Amor: los roces de la convivencia serán evitables si privilegia la comprensión afectiva.
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- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: su respuesta a los desafíos le acercará personas que destacarán sus virtudes.
- Amor: aunque no le agrada, pondrá límites y la relación comenzará a mejorar.
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- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO TÍMIDA EN SU VIDA PERO SE ANIMA A VIVIR TODO TIPO DE VIAJES Y AVENTURAS.
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