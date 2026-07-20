Por Redacción EC
00:13
  • SU HOROSCOPO, LUNES 20 DE JULIO DE 2026

00:13
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: momento para iniciar proyectos o negocios nuevos; su entorno le dará apoyo. 
  • Amor: tomará iniciativas felices y el ánimo de la pareja dará un vuelco hacia la armonía.
00:13
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: habrá gente que crea problemas o trabas, pero tendrá una solución creativa. 
  • Amor: disfrutará de las actitudes positivas que renovarán la calidez con gran intensidad.
00:11
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: un colega traerá información que facilita estrategias y genera beneficios. 
  • Amor: sus sentimientos podrían ser heridos si evita expresar lo que le molesta; anímese.
00:10
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: momento para iniciar empresas o renovar los negocios; las ganancias llegarán. 
  • Amor: la pareja podría internarse en un período de discordia pero descubrirán la madurez.
00:10
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: con nuevos datos resolverá problemas y se anticipará a los hechos. 
  • Amor: circunstancias positivas para iniciar una nueva relación o hacer las paces en la pareja.
00:10
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: un cambio en las reglas de juego creará tareas y proyectos nuevos. 
  • Amor: su virtud para los acuerdos será vital para terminar con la discordia o la indiferencia.
00:09
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: descubrirá que la gente menos hábil resuelve problemas con seguridad. 
  • Amor: expresará los sentimientos y una bella persona se sentirá atraída para acercarse.
00:09
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
  • Trabajo y negocios: equilibrará opiniones opuestas en un proyecto y comienza a crecer.
  •  Amor: habrá un juego de seducción que allanará el camino hacia el encuentro romántico.
00:09
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y los negocios alcanzarán el éxito. 
  • Amor: una intensa vida social podría dañar la intimidad de la pareja, pero será lo contrario.
00:08
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: sus acciones se encaminarán hacia el éxito que trae beneficios.
  •  Amor: la rutina se convertirá en el enemigo a vencer en la pareja y lo hará con audacia.
00:08
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse con la gente será la clave del éxito. 
  • Amor: los roces de la convivencia serán evitables si privilegia la comprensión afectiva.
00:08
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: su respuesta a los desafíos le acercará personas que destacarán sus virtudes. 
  • Amor: aunque no le agrada, pondrá límites y la relación comenzará a mejorar.

00:07
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO TÍMIDA EN SU VIDA PERO SE ANIMA A VIVIR TODO TIPO DE VIAJES Y AVENTURAS.
00:07

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 20 de julio?

Revisa el horóscopo del domingo 19 de julio