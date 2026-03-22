Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo.
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- Trabajo y negocios: aunque alguna cobranza se atrase no habrá consecuencias para un proyecto nuevo.
- Amor: su pareja se mostrará vulnerable y eso hará que se esmere en escuchar.
20:39
- Trabajo y negocios: un nuevo emprendimiento será exitoso a causa de su importante creatividad.
- Amor: una conversación íntima servirá para atar cabos sueltos y despejar las dudas.
20:39
- Trabajo y negocios: una rendición de cuentas será aprobada con éxito y favorece un nuevo proyecto.
- Amor: de una exigencia casual pasará a dolor de cabeza si responde a todo que sí.
20:38
- Trabajo y negocios: mostrará solidez en la resolución de problemas y en las relaciones públicas.
- Amor: le criticarán por desatender a su pareja pero será algo íntimo que al hablarlo, pasará.
20:37
- Trabajo y negocios: insistirá con un negocio o proyecto que sus colegas caracterizan como obsoleto.
- Amor: si quiere traspasar ciertos límites hará bien en prepararse y actuar con sutilezas.
20:36
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: con una orientación precisa, las cosas fluirán y atraerá beneficios.
- Amor: un desacuerdo podría dañar alguna afinidad en la pareja, pero eso no ocurrirá.
20:36
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: cuentas que no cierran le obligarán a elaborar un plan de contingencia.
- Amor: esperará en vano actitudes y gestos que no llegarán, pero tomará la iniciativa.
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ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: estará cuidadoso y conservador y dejará de lado propuestas audaces.
- Amor: ya no insistirá con los encuentros ocasionales y preferirá una relación estable.
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SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: hallará excelencia en un proyecto archivado y recibirá ayuda.
- Amor: su encanto estará irresistible e impactará en una bella persona que querrá acercarse.
20:33
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: con mano firme en el rumbo del negocio, logrará un éxito tras otro.
- Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y todas las dudas y la confusión se despejarán.
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- Trabajo y negocios: aplicará una inspiración inteligente con negocios que parecen imposibles.
- Amor: se concentra demasiado en los conflictos y la persona que desea pasará de largo.
20:31
- Trabajo y negocios: cambiará rutinas odiadas por el entorno y el nuevo rumbo será muy elogiado.
- Amor: si deja de lado actitudes negativas, recuperará momentos de ternura en la pareja.
20:30
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA. SE TOMA LA VIDA COMO UN JUEGO PERO ELUDE LAS RESPONSABILIDADES.
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Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, lunes 23 de marzo?
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