Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, miércoles 11 de marzo .
Trabajo y negocios: gente con solvencia económica leacercará una buena propuesta, difícil de rechazar.
Amor: con serenidad, cierta tensión en la pareja transitará hacia la armonía.
Trabajo y negocios: aunque surjan complicaciones, planificará bien cada instancia y las resolverá.
Amor: le atraerá alguien que parece distante, pero se animará a vencer barreras.
Trabajo y negocios: llegarán frutos de una inversión poco tenida en cuenta y aumentará su ahorro.
Amor: las peleas podrían ser un hábito y eso solo le traerá problemas. Urge dialogar.
Trabajo y negocios: momento para reformular algún proyecto y el beneficio solicitado, llegará.
Amor: parecerá que todo ha terminado pero los sentimientos dirán otra cosa; nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: momento para acelerar los asuntos pendientes y un negocio comenzará a crecer.
Amor: su encanto impactará en el corazón de una persona especial y el romance iniciará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un préstamo de dinero al final no llegará pero encontrará otra opción.
Amor: su pareja mostrará virtudes que no sabe que posee y la relación comienza a mejorar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llega oportunidad que puede ser bien o mal aprovechada, atención.
Amor: alejará a una persona con influencia negativa y podrá disfrutar de la intimidad.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán altercados por negocios o proyectos en competencia.
Amor: momentos de agradable armonía y amable comprensión; no habrá quejas ni reproches.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el éxito le aguarda con cierto esfuerzo por escenarios cambiantes.
Amor: actitudes de intolerancia serán criticadas y le obligan a reflexionar; las supera.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un proyecto estancado será clave para la futura prosperidad.
Amor: el momento será propicio para resolver conflictos y hacer las paces en la pareja.
Trabajo y negocios: hará bien en poner en pausa un trabajo complicado y tomar otra iniciativa.
Amor: surge tensión en la pareja e indicará cierto desencanto, pero al dialogar, crecerán.
Trabajo y negocios: la relación con gente influyente estará al borde de una crisis, pero la evitará.
Amor: su fuerte encanto facilitará las cosas para un romance inesperado y pleno de calidez.
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FRANCA PERO PESIMISTA. LE BUSCAN MÁS POR SUS CONSEJOS SENTIMENTALES.
