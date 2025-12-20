CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: una ex pareja rondará en su entorno para tener un encuentro pero hará bien en declinar la invitación.
Salud: necesitará el gimnasio. Sorpresa: coincidencia sospechosa.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: un encuentro fortuito le acercará a una persona que resultará ser su alma gemela y los prejuicios caerán.
Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: algo difícil será simple.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: en su entorno habrá gente que no deja pasar oportunidad para seducir; la timidez volará.
Salud: un descanso será oportuno. Sorpresa: reconciliación familiar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: las dificultades en la intimidad de la pareja desaparecerán si favorece el diálogo y con atención.
Salud: evitar las harinas y dulces. Sorpresa: cambio de rumbo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: un conflicto no resuelto resurgirá por un comentario indiscreto y no hará bien reprochar.
Salud: conviene hidratarse bien. Sorpresa: llega la ansiada invitación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: los cálidos encuentros se sucederán en la pareja pero manteniendo los pies sobre la tierra.
Salud: un dolor crónico cederá. Sorpresa: reunión divertida.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: descubrirá que posee afinidades con la persona menos imaginada; encuentro romántico.
Salud: hará ejercicios y deporte. Sorpresa: le confían un secreto.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: otra pareja en problemas no será buena influencia ni consejeros pero hallará a su alma gemela.
Salud: se relaja para dormir. Sorpresa: buena fortuna.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: será imprescindible expresar los sentimientos más profundos y la pareja crecerá en madurez.
Salud: será prudente al conducir. Sorpresa: vencerá un capricho.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO CREATIVA. CONVIERTE SUS IDEAS EN ACTIVIDADES RENTABLES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de diciembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, sábado 20 de diciembre?
• Revisa aquí el horóscopo del sábado 20 de diciembre